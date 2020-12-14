广东举行第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总结表彰活动

本届大赛广东学校共获得21金和6个创新潜力奖的好成绩。四个赛道都取得佳绩，高教主赛道12金（全国共65个），位居全国第一；“青年红色筑梦之旅”赛道5金（全国共24个），位居全国第一；职教赛道4金（全国共25个），位居全国第二；萌芽赛道创新潜力奖6个（全国共20个），位居全国第一。

12月11日，为全面总结我省第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛参赛情况，表彰取得优异成绩的单位和项目团队，展示我省创新创业教育成果，推动创新创业教育高质量发展，广东省教育厅举行第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总结表彰活动。广东省教育厅二级巡视员邱克楠出席活动并讲话，活动由广东省高校毕业生就业指导中心主任陈东海主持。

活动中，视频回顾了广东省第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛参赛情况，陈东海宣读了大赛集体奖、组织奖、单项奖及金银奖项目团队名单，邱克楠及广东省高校毕业生就业促进会会长王玉学等领导为获得大赛金、银奖的团队代表颁发了奖金。现场邱克楠还向大力支持本次大赛的广东省教育基金会、广东省高校毕业生就业促进会颁发了感谢状。

邱克楠在活动上指出，面对新冠肺炎疫情带来的新挑战，本届大赛在办赛上努力克服了疫情的不利影响，实现了“更国际、更教育、更全面、更创新、更中国”的办赛目标，大赛呈现出“人数多、名校多、类型多、实效多、亮点多、岗位多”等特点。在参赛方面，广东学校共获得21金和6个创新潜力奖,大赛成绩再创新高。在全省上下的共同努力下，实现“办赛精彩、参赛出彩”，充分展现了广东创新创业教育的水平。邱克楠还对我省高校下一届参赛进行了部署，他强调，要加强组织领导，以大赛为抓手，引领人才培养范式变革，建立长效机制，做好项目培育，进一步提升人才培养质量；一定要在我省刚办完赛的基础上，乘势而上，早谋划、早部署，全力以赴，以最好的状态，用最出色的双创成果迎接下届大赛的到来。

本届大赛广东学校共获得21金和6个创新潜力奖的好成绩。四个赛道都取得佳绩，高教主赛道12金（全国共65个），位居全国第一；“青年红色筑梦之旅”赛道5金（全国共24个），位居全国第一；职教赛道4金（全国共25个），位居全国第二；萌芽赛道创新潜力奖6个（全国共20个），位居全国第一。金奖和创新潜力奖总数位居全国第一。广东省荣获省市优秀组织奖和“青年红色筑梦之旅”活动省市优秀组织奖；华南理工大学还被大赛组委会授予特别贡献奖。

中国“互联网+”大学生创新创业大赛是由李克强总理亲自提议举办，是我国创新创业教育改革的生动实践，大赛已经成为覆盖全国所有高校、面向全体大学生、影响最大的高校双创赛。

广东省教育厅相关部门负责同志，广东省高校毕业生就业促进会、广东省教育基金会等单位负责同志，总决赛获奖高校领导和获奖项目团队代表在主会场参加活动。各地级以上市教育局、普通高等学校有关领导，各参赛团队代表等在各自分会场以网络视频方式参加。