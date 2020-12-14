第十五届海峡两岸（粤台）高等教育论坛举办

12月11日，由广东省高等教育学会、财人法团东莞台商育苗教育基金会、台湾高等教育学会共同主办的第十五届海峡两岸（粤台）高等教育论坛举办。

12月11日，由广东省高等教育学会、财人法团东莞台商育苗教育基金会、台湾高等教育学会共同主办的第十五届海峡两岸（粤台）高等教育论坛举办。论坛在广东的佛山科学技术学院、台湾的台中教育大学两个会场以线上线下相结合的方式进行。广东省教育厅副厅长朱超华、广东省高等教育学会会长魏中林在论坛开幕式上致辞。

朱超华指出，加强粤台高等教育交流合作，不但是贯彻落实中央对台31条和广东省对台48条政策、做深做实“惠台措施”的着力点，同时也是联合台湾优势技术力量助力粤港澳大湾区创新型经济发展的有力举措。随着人工智能进入新发展阶段，如何全面落实新发展理念，构建粤台高等教育合作发展新格局，建设高质量教育体系，是时代赋予的新命题。此次论坛的举办，有利于继续发挥论坛的合作平台作用，促成更多交流合作项目落地生根、开花结果，实现粤台高等教育优质资源互补、成果共享。

魏中林认为，本届论坛以“人工智能时代下的高等教育变革与发展”为主题，深入探讨人工智能对高等教育改革发展的影响，着眼人工智能时代的高等教育内涵发展与质量提高，谋划促进后疫情时代粤台高等教育交流合作，具有鲜明的时代特征和强烈的现实需求。高等教育作为人才培养和科学研究的主阵地，应积极承担起培养高端人工智能人才、突破人工智能核心技术的时代责任。今后，广东省高等教育教育学会将为促进粤台高校深度交流合作贡献更多的智慧和力量。

在闭幕式上，广东省高等教育学会常务副会长汤贞敏研究员作本届论坛总结发言。他表示，信息技术、人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，深化高等教育改革发展，加快推进高等教育现代化，建设高质量教育体系，需要粤台携手同行，合作应对人工智能带来的高等教育形态变革，积极推动人工智能与高等教育深度融合，促进高等教育变革创新。要蹄疾步稳，围绕实现经济社会高质量发展，在人才培养、人工智能、科技创新等领域深度合作，构建更包容、更开放、更优质高等教育体系。要深度交融，充分运用信息技术、人工智能等手段助力粤台高等教育交流合作，共享粤港澳大湾区重大发展机遇，共同培养担当民族复兴大任的时代新人。

本届论坛在广东省教育厅、广东省人民政府台湾事务办公室指导下，由广东省高等教育学会与东莞台商育苗教育基金会、台湾高等教育学会联合主办，佛山科学技术学院、台中教育大学承办，台湾教育大学系统、台湾私立科技大学校院协进会协办。

来源：广东省高等教育学会