东莞理工学院建设新型示范校再迎突破

东莞理工学院建设新型高水平理工科大学示范校再传好消息！

东莞理工学院建设新型高水平理工科大学示范校再传好消息！

12月8日，一批镇街、企业与东莞理工学院集中签订11份战略合作协议，一批行业企业向莞工进行捐赠，以携手合作、捐资捐物等形式支持东莞理工学院建设新型高水平理工科大学。

“东莞理工学院始终坚持扎根东莞，服务产业，以高素质应用型创新人才培养为目标，主动服务国家战略和地方发展的需求。”东莞理工学院校长马宏伟表示，本次合作项目签约和捐赠仪式，是落实省市支持东莞理工学院建设新型高水平理工科大学示范校工作推进会部署要求的具体行动和举措。

校政企合作创新育人模式

“建立产业学院是组成‘校企命运共同体’的重要举措。”凤凰数媒（北京）教育科技有限公司联席CEO白永飞介绍，校企双方共建的东莞理工学院·凤凰数字创意产业学院项目正在紧锣密鼓建设之中，预计于明年底完成建设，将逐步建成包括数字创意人才联合培养中心、数字创意生态资源协同创新中心、数字创意社会公共服务中心、数字创意创新创业中心在内的四位一体的数字创意人才培养矩阵，服务学生、学校和地方经济社会发展。

在仪式现场，一批镇街和行业、企业与东莞理工学院进行合作签约，合作内容包括共建现代产业学院、研究生联合培养基地等，旨在共同开展人才培养、关键技术创新等方面工作。

东莞理工学院与东坑镇人民政府签署了战略合作框架协议，深入开展人才培养、产业建设等合作。

中国民生银行东莞分行与东莞理工学院签订战略合作协议，从信息化平台搭建、系统升级改造、软硬件设施建设等方面为校园信息化建设提质增效、换挡加速，中国民生银行东莞分行前期将投入500万元用于学院信息化平台搭建与系统升级改造。

东莞立讯技术有限公司与东莞理工学院开展面向机械卓越计划班的试点培养工作，共同制订了人才培养计划，首批9位联合培养学生已于今年7月份到达企业实习，双方达成筹建机械硕士专业学位研究生联合培养基地、卓越计划班校外实习基地的意向。

自2012年起，东莞理工学院基于现代产业需求，推进建设现代产业学院，打通人才培养的“最后一公里”，目前已建成9个现代产业学院。截至今年11月，现代产业学院“双师双能型”教师队伍培养达266名，合作开发项目化课程84门，联合编撰教材59部，联合开发工程案例212个。

经过多年探索与实践，现代产业学院积累了丰富的建设经验，被吸收到教育部“新工科”建设的政策文本之中，成为新工科“管用能用好用”的示范性成果之一。《多模式特色产业学院推进产教协同育人的改革与实践》荣获2018年高等教育国家级教学成果奖二等奖。2018年6月，该校作为教育部指定的唯一地方院校，在新时代全国高等学校本科教育工作会议上作专题发言。去年11月，在教育部产学合作协同育人项目对接会上作主旨发言。

产教融合推动“卡脖子”难题联合攻关

去年7月，省教育厅、省科技厅和东莞市政府共同签署支持东莞理工学院建设新型高水平理工科大学示范校的协议。

10天前，东莞理工学院国际合作创新区奠基，占地370亩，规划布局科教融合示范区、新工科教育引领区、高端人才培育区、城市功能配套区等4个功能区，目标为东莞发展、粤港澳大湾区建设提供人才、技术、智力、文化支撑。

在今天的签约仪式现场，东莞理工学院与多方共建的一批工程技术中心、信息化平台、联合实验室、智能制造研究院等载体平台的合作意向接续落地，致力解决产业发展中遇到的“卡脖子”难题——

与国家电子电路基材工程技术研究中心合作设立“国家电子电路基材工程技术研究中心东莞理工学院分中心”；

与深圳市银宝山新科技股份有限公司计划共建机械硕士专业学位研究生联合培养基地；

与东莞市承恩自动化设备有限公司拟合作开展实验室建设、校外实习基地建设、现代产业学院共建等工作。

与得利钟表集团共建得利钟表学院，将共同研发光动能长波授时机芯、智能穿戴机芯等，解决钟表发展中“卡脖子”的核心技术问题；

与慕思健康睡眠股份有限公司签署产学研战略合作框架协议书，双方联合开展核心技术攻关，研究方向包括系列产品人机协同技术开发、家具制造智能工厂数字孪生技术研发等；

与东莞市固达机械制造有限公司签署战略合作协议，联合建立和运作东莞理工—固达机械智能装备工程技术研发中心，以金属切削专用数控装备国产化及其智能化领域相关共性关键技术研发作为工作重点，通过联合研究和合作项目进行关键技术创新；

与乔锋智能制造股份有限公司签署产学研战略合作框架协议书，双方联合共建“乔锋智能制造研究院”，致力于高精密智能数控装备核心技术研发……

服务地方及粤港澳大湾区经济社会发展，是高水平理工科大学建设的题中之义。目前，东莞理工学院已与东莞21个镇街建立战略合作关系，五年来累计派出91支科技创新服务小分队及专员，精准对接服务高新园区、专业镇和“倍增计划”试点企业等，完成科技成果转化107项，转化金额达716.66万元；承担企业委托技术开发等各类横向项目943项，合同金额近4亿元；申请与授权国家专利300多项。与横沥镇共建3D打印公共服务中心和模具检测技术中心，形成全国校地协同创新“横沥经验”，合作成果“东莞横沥镇模具产业协同创新体系的建设与实践”获广东省科学技术奖特等奖。

5年来社会各界支持捐赠达6.5亿元

在签约仪式上，东莞理工学院校友会企业家联合会、广东博渊科技有限公司、东莞鹤湾科技投资有限公司、广东社区通传媒有限公司、东莞同信瑞丰财税集团、东莞创视觉多媒体科技有限公司、凤凰数媒（北京）教育科技有限公司、中虹建设有限公司、东莞理工建筑设计研究院有限公司、东莞市历届政协委员联谊会共向东莞理工学院捐赠2200万元，其中校友企业有8家。

社会捐助在学校事业快速发展中发挥着重要且显著的作用。5年来，该校接收到107个单位和个人的现金与实物捐赠达6.5亿元，其中校友捐赠7800余万元，100万元及以上大额捐赠53笔，新增奖助学金23项，奖教金6项，设立专项基金5项。

近5年各捐赠项目在学生培养、教师发展、学科建设、科技创新、国际交流、校园建设等方面累计投入3000余万元现金及价值约3.2亿元的软件设备等物资，其中参与学校重大项目建设14项，平台及实验室建设22个，奖优助困达2336人次。

“省、市党政机关对学校的大力支持，企业社会对学校的鼎力相助，大湾区综合性国家科学中心先行启动区对学校周边环境的深刻影响，增强了学校赶超跨越、高质量发展的底气，带来了新的巨大动能和提升进步的无限可能。”东莞理工学院党委书记成洪波表示，该校将进一步深化改革、扩大开放、集聚资源、完善体系，与伙伴们推进更加深入、更有成效的协同创新，实现优势互补、合作多赢，共同为广东“走在全国前列、创造新的辉煌”贡献力量，为“湾区都市、品质东莞”建设贡献力量。