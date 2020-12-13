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我国基础教育历史性解决“有学上”问题

2020-12-13 08:46 来源：新华网
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　　新华社北京12月10日电 记者10日从教育部了解到，在义务教育全面普及的基础上，五年来我国进一步提高了义务教育巩固水平和学前教育、高中阶段教育普及水平，全国共有中小学（幼儿园）51万所，在校（园）生2.26亿人，基础教育历史性地解决了“有学上”问题，正在向更好地实现人民群众“上好学”愿望迈进。

　　在当天举行的教育部新闻发布会上，教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，“十三五”期间，我国基础教育普及水平跃上新台阶。在义务教育方面，截至2019年底，我国九年义务教育巩固率达94.8%。截至2020年11月30日，全国义务教育阶段辍学学生由台账建立之初的约60万人降至831人，其中20万建档立卡辍学学生实现动态清零。学前教育强化了公益普惠属性，全国学前三年毛入园率达83.4%，普惠园覆盖率达76.01%，有效缓解了“入园难、入园贵”问题。经各地测算，今年全国总体能够实现85%的普及目标和80%的普惠目标。

　　他说，高中阶段教育即将基本普及，全国已有28个省份高中阶段教育毛入学率超过90%，其余省份今年也将实现90%的普及目标。在特殊教育方面，残疾儿童得到更多关爱。监测显示，今年全国残疾儿童义务教育入学率已达95%以上。

编辑： 罗予岐

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