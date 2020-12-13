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少年英才！佛山学子在世界机器人大赛中夺冠

2020-12-13 08:46 来源：南方都市报 胡嘉仪
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　　刚开赛不到一分钟，由顺德梁开中学的张棋俊、谭志康组成的“超越队”与对方战队就处于“胶着”的状态。不久，谭志康的无人机被对手击中，瞬间失控坠机降落。出师不利，局势陷入了一边倒的窘境。在对手两台无人机的夹攻下，张棋俊沉着应战，凭借着高超的战术，一石二鸟，扳回胜局。最终，他们三局两胜赢得了无人机电子对决项目的冠军。

　　12月3日至6日，有“机器人界奥林匹克”之称的世界机器人大赛总决赛在广东佛山潭洲国际会展中心举行。经过3天奋战，梁开学子力挫各地高手，获得了2个冠军、1个亚军及1个季军的好成绩。

　　被对手双双夹攻，凭高超战术扳回胜局

　　世界机器人大赛是面向5~18岁青少年的机器人赛事，自2015年起，世界机器人大赛已经成功举办5届，吸引了全球20余个国家12万名选手参赛，是目前国内外极具影响力的机器人领域官方赛事之一，被称为机器人界的“奥林匹克”。首次参加如此重磅的赛事，顺德梁开中学科创团队就派出了7支队伍。

　　其中，张棋俊和谭志康组成“超越队”参赛无人机电子对决项目。这是观赏性和竞技性非常强的项目，两个人以战队团队形式和对手对抗，飞机发射红外线，被击中者无人机会瞬间失控，被击中四次则坠机降落，在比赛中也允许选手互相撞击，是对学生操控性，策略，团队能力的全面考察和训练。

　　张棋俊和谭志康差点就“栽”在八进四的比赛中。在对抗过程中，对手的无人机被超越队击落。但在坠机时，对手的无人机把超越队的无人机压住从而被迫降落了，裁判没看清这个过程因而判超越队输了。张棋俊和谭志康两人一时举足无措。幸好，带队老师钟育新拍下了全过程，向裁判申诉，最终才顺利晋级。“这虽然是比赛中一个小插曲，但也是一次经验的积累，在遇到这种情况下，选手要学会向裁判申诉。”钟育新说道。

　　一路披荆斩棘，他们最终从16强晋级到决赛。刚开赛不到一分钟，超越队与对方战队就处于“胶着”的状态。不久，谭志康的无人机被对手击中，瞬间失控坠机降落。局势陷入了一边倒的窘境。在一旁观赛的钟育新十分紧张，内心替赛场上的学生着急。

　　此刻，对方选手乘胜追击，两台无人机夹攻张棋俊。张棋俊反而远战越勇，内心高呼：“来吧！来吧！谁怕谁！”训练有素的张棋俊遥控飞机飞到赛场边缘，看中时机，发射红外线，同时击落了对手两台无人机。一石二鸟，扳回胜局。最终，他们以三局两胜赢得了无人机电子对决项目的冠军。

　　张棋俊从小学五年级就开始学习无人机，至今已经参加了20多场赛事，获得三个项目冠军。而他在赛场中表现出来的自信更多的来自于平时刻苦的训练，“平时就有模拟一对三的场景，所以赛场上遇到一对二的，心中也不慌。”

　　练就对赛道过目不忘的“功夫”，快速写出编程

　　与“超越队”参赛项目不同的是，王梓健参加的“无人机迷城寻宝赛”，更考验选手的临场应变能力，编程水平，无人机操控水平。无人机飞越固定场地后要完成场地挑战任务，选手现场编程现场调试。

　　今年12岁的王梓健在比赛前，显得有点紧张。“这次比赛难度不低，赛道中设置了多个高低错落的障碍物，飞机要避开这些障碍降落到指定点。”钟育新介绍，最难的点在于障碍物的高度，这个高度需要准确计算出来，误差过大无人机就无法避开障碍物直接撞上去了。

　　根据大赛规则，每位选手要在30分钟内完成编程、调试。实际上，这个时间十分紧张。选手准确计算出障碍物的高度后，便写入编程来控制无人机避开。升入初中前，王梓健是一边看着赛道一边写编程，但这样耗时长，不利于比赛。后来，钟育新要求王梓健对赛道做到“过目不忘”，把障碍物在赛道的位置记在脑海里，把无人机飞越障碍物的飞行路线快速写入编程。

　　当天的赛事中，王梓健按规定30分钟内写好了编程，一路飞越了所有障碍物，准备降落时，他发现自己降落的方向错了。“是编程写错了，应该是右边降落，我写成了左边降落，当时就慌了。”但王梓健做到慌中不乱，马上重新改写了编程。最后王梓健的无人机准确降落，获得了“无人机迷城寻宝赛”冠军。

　　从“小白”到“老将”，背后是艰辛的付出

　　成绩的背后总要伴随着艰辛的付出。为了准备大赛，梁开中学信息技术科组由钟育新、李贵庭、林文彪、陈桂华老师组成了科创指导团队，利用了多个午休和周末，和同学们一起训练。赛前，老师们更是工作至深夜给同学们攻坚克难。

　　训练如此辛苦，是什么让你们坚持下来的？无论是张棋俊、谭志康还是王梓健都给出了一致的回答：兴趣。因为热爱，训练不畏严寒，不怕酷暑。

　　近年来，梁开中学组建科创教师团队，投入资金建立创客教学空间和科创培训师，积极培养学生的编程能力和机器人制作水平。今年更是被被授予“顺德区创客教育示范学校”称号。梁开中学老师梁桂华介绍，全校开设创客课程，在大班教学过程中，老师注重发现苗子、培养尖子，把一些技术能力强、兴趣爱好大的学生进行更高层次的指导培养。

　　自从被选入无人机科创小组，张棋俊便一门心思“扎”了进去。“我从小学就开始接触无人机，到了初中就深入学习，在这里熟练操控无人机，还学习如何使用各种战术赢得比赛。”经过初中两年的学习，张棋俊从一个无人机“小白”变成了身经百战的“老将”。

　　对于无人机，王梓健可以说是达到了痴迷状态。除了平时在学校训练外，在家他会看各种无人机比赛，“通过观摩别人的比赛，一个个细节放大来看，将别人的经验转化成自己的经验。”

编辑： 罗予岐

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