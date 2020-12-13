中山将新增一所九年一贯制民办学校，小班制

2020年12月8日上午，中山市东凤镇人民政府与万科梅沙教育正式签署投资办学协议。

2020年12月8日上午，中山市东凤镇人民政府与万科梅沙教育正式签署投资办学协议。东凤镇政府引入万科梅沙教育投资办学，举办民办非营利九年一贯制学校——中山梅沙实验学校。学校将于2021年9月正式开学，首年开设小学一年级与初中一年级。

据介绍，中山梅沙实验学校作为梅沙教育在中山开办的首个全日制学校，将秉承梅沙教育高标准、高品质的建校思路，以国家课程为基础，梅沙特色课程为依托，科技文化为特色，携手国内外顶尖科研机构，不断完善“以学生为中心”的课程体系，培养梅沙学子具备求真务实、勇于创新的科学家精神，融合国际视野与中国智慧，成为自己理想中的未来少年。

东凤镇党委书记罗绮冬介绍，东凤镇共有14间中小学，近三年来，新增6000多个优质的公办学位。今年为有效破解学位紧张难题，东凤镇党委政府将新建、扩建一批校建工程列入今年十件民生实事之一，充分发掘各中小学校现有室场资源，最大限度扩班扩容。全镇共扩容24个班，增加1405个公办学位，最大限度解决了今年公办学位的需求。

罗绮冬表示，镇政府一直重视教育发展，每年镇财政对教育的投入占了财政支出的25%以上。“相当于我们每四块钱，就有一块用于教育。” 罗绮冬说，“希望镇政府与梅沙教育一起将中山市梅沙实验学校打造成为一所有品牌、上档次、为群众提供优质教育资源的学校。”

中山梅沙实验学校是由梅沙教育着力打造的一所九年一贯制民办学校，占地面积2.6万平米，建筑面积2.1万平米，开设小学及初中共36个班，将于2021年9月正式开学。学校采取小班模式，首年小学及初中均为32人/班。学校以国家课程为基础，梅沙特色课程为依托，科技文化为特色，携手国内外顶尖科研机构，不断完善“以学生为中心”的课程体系。

学校地址：中山市东凤镇万科金色家园内

学段设置：小学、初中

班级设置：小学4班/年级，初中4班/年级

占地面积：2.6万平米

建筑面积：2.1万平米

开学时间：2021年9月