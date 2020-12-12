数字校园管理怎么做？青小鹿这个平台值得关注

一站式解决常见问题的校园管理平台。

12月11日，首届广东民办教育博览会暨第19届广东教育装备展览会在广州开幕，来自全国各地的中小学校领导、教师，以及教育行业的专家、企业代表齐聚于此，分享、交流教育装备发展的前沿成果与经验。

展会现场，青鹿基于“数字校园,管理先行”的全新理念，重点推出为中小学行政管理人员和广大教师量身打造的综合管理一站式解决平台——青小鹿中小学数字校园管理平台。该平台致力帮助学校行政人员高效处理三处一室部门业务，对科组、年级、班级的教师和学生进行精细化管理。

“说到减负，大家通常想到学校里负责日常教学的老师，其实负责校园管理的老师们也很值得关注”青鹿市场品牌部总监向婧谈到，负责校园日常管理的老师们大概占全校教职工人数的10%，是学校三处一室的行政管理人员,管理着校园的上百名教师队伍、两三千人的学生群体。他们平时要处理教务的学籍、排课、成绩；德育的学生过程性记录、班级管理；人事的专业化档案等琐碎事务。“而我们就是要打造一个类似网状的信息集纳、共享平台”，向婧表示，青小鹿中小学数字校园管理平台的推出正是高效解决老师们实际的教务管理问题。

据介绍，随着新高考的逐渐落地，高中不仅涉及“走班排课”，更关乎多个管理业务，比如分班、考务安排、成绩分析等都需要重新调整。针对各地区新高考政策，青小鹿管理平台构建了集走班调研、智能分班、走班排课、走班考试、成绩分析于一体的一站式解决方案。通过多维数据的智能分析，如根据学生选课数据，教师、教室资源以及课时数等，为学校匹配出最适合的走班模式；以及能够根据学生各科考试成绩，自动生成12种学科组合的成绩排名，为学生完成新高考选科提供科学依据等。

在德育管理工作中，大量评价数据需要统计录入，评价主体也十分多元。在进行德育评价向上反馈时，信息往往难以及时同步给到级长、班主任、家长；而在进行德育理念向下执行时，也因流程繁琐，难以有效落地。青小鹿管理平台通过评价体系的自定义设置，让德育管理工作精细化落地。行政管理者可配置个性化的评价指标，让不同的评价主体自行在终端录入相关数据，实现各级数据自下而上常态化收集，自动形成学生、班级过程性档案，极大减轻工作量。

在档案建设方面，学校的数字档案库普遍存在着数据来源不统一、分散的情况，难以形成体系。青小鹿管理平台将学校所有业务数据按照时间、空间、人物等三个维度进行归档整合，打通了档案间的数据关联，学校、科组、年级、班级、教师、学生等多维度档案体系都能轻松构建。

此外，展会现场青鹿还展示了以点阵笔为终端的纸笔互动智慧课堂,为学校提供现代化智慧课堂的又一解决方案。