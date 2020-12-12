增城要建国家级青少年足球训练基地

今年9月出炉的《广东省体育强省建设实施纲要》中提出，支持广州建设国家级青少年足球训练基地。

12月9日，《增城区荔湖街光明村、明星村、五一村地块控制性详细规划修正》开始公开征询意见，为落实建设广州市国家级青少年足球训练基地项目、水系调整的要求，对涉及的795684.03平方米用地的用地性质及规划指标进行调整。

项目地块位于增城区荔新公路与通民大道交界处，东面为荔湖、南面为荔新公路、西面为锦绣半山御景花园、北面为光明村。本次规划调整涉及增城区GA0402规划管理单元用地面积795684.03平方米。为落实建设广州市国家级青少年足球训练基地项目、水系调整的要求，申请对增城区GA0402规划管理单元的地块性质进行调整，将地块内的体育用地、防护绿地和水域，用地面积共795684.03平方米，调整为体育用地、商业服务业设施用地、农林用地、城市道路用地和防护绿地，调整后的体育用地容积率≤1.0，绿地率≥20%，建筑密度≤30%，建筑限高≤120米；商业服务业用地容积率≤4.0，绿地率≥20%，建筑密度≤50%，建筑限高≤100米。

今年9月出炉的《广东省体育强省建设实施纲要》中提出，支持广州建设国家级青少年足球训练基地。今年11月，增城区发展和改革局对《广州市国家级青少年足球训练基地项目可行性研究报告》进行了审批前公示，其中透露，该项目建设内容包括室内体育用房、管理用房、室外球场附属用房、通用体能训练用房、科研与教学用房、医疗与康复用房、餐厅、运动员及教练员宿舍、运动员宿舍附属用房、地下室和看台等（结合场地实际情况和各功能用房的使用联系，将部分功能用房统筹合建）。