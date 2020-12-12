广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

增城要建国家级青少年足球训练基地

2020-12-12 08:54 来源：广州日报 杜娟
字号减小 字号增大

　　12月9日，《增城区荔湖街光明村、明星村、五一村地块控制性详细规划修正》开始公开征询意见，为落实建设广州市国家级青少年足球训练基地项目、水系调整的要求，对涉及的795684.03平方米用地的用地性质及规划指标进行调整。

　　项目地块位于增城区荔新公路与通民大道交界处，东面为荔湖、南面为荔新公路、西面为锦绣半山御景花园、北面为光明村。本次规划调整涉及增城区GA0402规划管理单元用地面积795684.03平方米。为落实建设广州市国家级青少年足球训练基地项目、水系调整的要求，申请对增城区GA0402规划管理单元的地块性质进行调整，将地块内的体育用地、防护绿地和水域，用地面积共795684.03平方米，调整为体育用地、商业服务业设施用地、农林用地、城市道路用地和防护绿地，调整后的体育用地容积率≤1.0，绿地率≥20%，建筑密度≤30%，建筑限高≤120米；商业服务业用地容积率≤4.0，绿地率≥20%，建筑密度≤50%，建筑限高≤100米。

　　今年9月出炉的《广东省体育强省建设实施纲要》中提出，支持广州建设国家级青少年足球训练基地。今年11月，增城区发展和改革局对《广州市国家级青少年足球训练基地项目可行性研究报告》进行了审批前公示，其中透露，该项目建设内容包括室内体育用房、管理用房、室外球场附属用房、通用体能训练用房、科研与教学用房、医疗与康复用房、餐厅、运动员及教练员宿舍、运动员宿舍附属用房、地下室和看台等（结合场地实际情况和各功能用房的使用联系，将部分功能用房统筹合建）。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第23期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235