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深圳新初中生综评方案12月10日起实施，不纳入升学计分

2020-12-12 08:54 来源：南方日报 孙颖
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　　记者9日获悉，日前深圳市教育局正式印发《深圳市初中学生综合素质评价方案（试行）》（下简称《方案》），确定2020年12月10日起从2020年秋季入学的初一年级开始实施。

　　对于家长关注的综合素质评价（下简称“综评”）与中考升学的关系。《方案》明确称，“综评档案”不作为高中阶段学校招生考试成绩相同情况下的录取比较条件，但是高中阶段学校招生录取的重要依据。综评结果达标学生可以参加所有高中阶段学校的招生录取；不达标学生不能报考广东省一级高中学校。

　　小南注意到，《方案》明确学校要履行综评工作的主体责任。五个维度25个重要观测点的评价除 “尊重长辈”（第3）、“完成家务劳动”（第23）需要家长外 ，其他均由学校负责。

　　什么是综评、根据新方案，综评如何进行、如何才算达标？责任主体是谁、与中考升学有何关系……小南为您解读。

　　什么是初中学生综评？

　　“综合素质评价是对学生素质发展状况的综合记录和分析，是促进学生全面发展和个性成长的重要抓手，是深入推进素质教育的重要举措，是全面提升义务教育质量的重要保障。”市教育局表示，开展综评，是依据中央、国务院、教育部、广东省教育厅相关文件精神进行。

　　做好学生综合素质评价，有利于扭转以考试分数为唯一标准评价学生的片面倾向，并为高中阶段学校招生录取提供更加综合的参照依据；有利于引导学生更全面地认识自我，更合理地规划自我，更主动地发展自我；有利于学校、家庭、社会形成正确育人观，为发展素质教育营造良好社会氛围。

　　小南了解到，深圳在2018年颁布实施综评方案，之后引发家长关注、热议。结合综评试行实际情况，并在大量调研论证，多方征求意见的基础上，市教育局最终出台《深圳市初中学生综合素质评价方案（试行）》。

　　综评如何进行？如何才算达标？

　　综评内容包括综合素质评价的基本指标、学生的个性特长与突出表现两大部分。其中基本指标包含对学生思想品德、学业水平、身心健 康、艺术素养与社会实践等五个方面的评价内容。

　　主要采取四个方式进行评价，分别为综合素质基本指标评价、个性特长与突出表现写实记录、评语评价和档案呈现等。

　　其中，基本指标评价由学校和家长在“深圳市初中学生综合素质评价指标表（基本指标）”的25个重要观测点中，根据学生的现实表现在“是否达标”栏目勾选“是”或“否”。连续5个学期，每学期有20个观测点达标或5个学期累计105个观测点达标，则该生总评价达标（初三下即第六学期不评价）。评价结果由“信息平台”自动生成。

　　个性特长与突出表现写实记录，由学生在教师和家长的指导下记录自己在思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的个性特长与突出表现，并上传竞赛获奖证书、荣誉类证书，以及其他值得呈现的相关材料。不要求五个方面全部填写，学生可有选择地填写能够充分展现自己个性特长、突出表现的方面。可随时在“信息平台”录入，且在档案生成前允许多次修改更新。

　　市教育局指出，“基本指标”是综合素质评价的必达指标，五个学期的达标情况决定学生的最终评价结果。“学生的个性特长与突出表现”是综合素质评价的学生自选指标，可作为有意参加高中阶段学校自主招生的实证材料。

　　综评责任主体是谁？

　　综评由谁实施、会否家长给家长带来负担备受关注。《方案》增加了综评指标的评价方式和评价标准，明确了责任部门和责任人。根据《方案》，校长是第一责任人，学校要履行综合素质评价工作的主体责任。五个维度25个重要观测点的评价除 “尊重长辈”（第3）、“完成家务劳动”（第23）外 ，其他均由学校负责。学校须安排专人负责综评工作，组织协调家长和老师完成各自负责的重要观测点评价。

　　是否与升学挂钩？

　　此前旧方案提及综评结果主要用于学业水平考试成绩相同时，综评等级高者优先录取；自主招生学校应当将综评作为录取的重要参考；省一级普通高中学校招生录取时对综评结果有要求，即思想品德方面五个学期的总得分不得少于60分。家长认为这等于综评与升学挂钩，因此提出反对意见。因为他们认为深圳中考竞争激烈，为让孩子考上好的公办普高，家长还是会按照“指挥棒”去拼，这无形中加大家长、孩子的负担。

　　在今年上半年方案征求意见阶段，市教育局就曾表示采纳家长“反对综评纳入升学计分”的建议。

　　根据新《方案》，综评结果使用主要体现在三方面，分别为：作为指导学生成长的依据、作为学生参加高中阶段学校考试招生录取的依据、作为评价学校办学水平的依据。

　　市教育局解释称，“综评档案”不作为高中阶段学校招生考试成绩相同情况下的录取比较条件，但是高中阶段学校招生录取的重要依据。综评结果达标学生可以参加所有高中阶段学校的招生录取；不达标学生不能报考广东省一级高中学校。

　　学校组织的公益性活动有哪些？

　　旧方案中“参加公益活动、志愿者活动、社区服务等累计24小时及以上”的观测点内容有被一些家长吐槽过于量化，尤其是志愿服务，容易导致初衷变味。

　　新方案中的表述为“积极参加校内外公益性活动，学校组织的公益性活动不少于8小时。”

　　学校组织的公益性活动有哪些？市教育局表示，包括以班级、团队等集体形式组织开展的校内外公益性活动,如到社区福利院慰问,开展社区公益宣传,参加社区公益环保活动;参与学校日常管理服务（图书馆、食堂、广播站等)，参加校园大型活动（体育节、艺术节、科技节等）的服务性工作、校园值周和大扫除活动等。

编辑： 罗予岐

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