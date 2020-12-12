“考大学选专业到底听谁的？”这3招让你不再困惑

“填报志愿不仅是把志愿表格填满，而是要实现考生的‘完美志愿’，一分不差的志愿不一定就是最好的志愿，适合考生的才是最好的。”高考志愿填报规划师邱灿彬之前在线上沙龙为家长们做了志愿填报的知识讲解，并着重介绍了志愿填报的三种途径。

靠自己

听取报考意见时需要考虑的是：父母或亲戚朋友介绍的学校是不是考生想要报考的，或者他们懂的专业是不是考生想要去的专业，所选的专业在学校有没有优势，以及往年的政策与今年的政策是不是相同等问题。

参考APP数据

在使用志愿填报相关APP时，家长和考生需考虑以下问题:

①APP的数据来源。市面上的智能查询APP的数据，都是通过人工录入的方式，数据量越多，出错的概率越高，所以在了解具体高校专业情况之时，也要有意识地与《广东省普通高等学校志愿填报指南》进行核对；

②数据筛选逻辑。智能查询APP基本上是按照往年的高校录取分数的5-10分差距来匹配合适的院校，这样的筛选逻辑得出的志愿填报推荐存在许多不足。

咨询服务机构

如何选择合适的志愿填报服务咨询机构呢？

①看机构是否具备高校资源，覆盖高校的招生、人才培养、教学等方面的优势；

②了解服务方式是“多对一”，还是“一对一”；

③是不是从考生的职业生涯角度出发，给考生定制化的方案；

④有没有有成功案例。