清远中考改革来了！总分800分，13科全考

12月10日，市教育局在清远市中考改革实施方案新闻发布会上公布，“新中考”总分将由原来的830分调整为800分，计分科目共10科，实行“分数+等级+综合素质评价”方式录取。

清远新一轮中考改革，将从2020年秋季入学的初中一年级学生开始实施。12月10日，市教育局在清远市中考改革实施方案新闻发布会上公布，“新中考”总分将由原来的830分调整为800分，计分科目共10科，实行“分数+等级+综合素质评价”方式录取。

此次中考改革主要任务包括完善初中学业水平考试制度、改革招生录取模式、加强考试招生管理等，呈现出实行“全开全考”、强化实验操作、完善招录模式以及规范自主招生等特征。

向着“破解唯分数”“落实立德树人”“促进学生全面发展、健康成长”等改革目标前进，到2023年，清远将形成完善的高中阶段学校考试招生录取模式、考试招生制度体系，并形成有利于全面实施素质教育、有利于显著提高教育教学质量的政策导向机制。

13个科目“全开开考”

包括语文、数学、英语、物理（含实验操作）、化学（含实验操作）、生物（含实验操作）、道德与法治、历史、地理、体育与健康等10个中考计分科目，以及音乐、美术、信息技术等3个参考科目。

强化实验操作是此次中考改革的一大亮点。根据省的要求，清远将理化生实验操作考试纳入中考考试范围，3科实验操作考试合计共19分。实验操作考试由全市统一命题，统一制定评分标准，采用“现考后评”的考试方法。

新中考在考试时间上，实行“学完即考”。语文、数学、外语、道德与法治、历史、物理、化学考试时间安排在九年级下学期结束时；生物（含实验操作）、地理考试时间安排在八年级下学期结束时；体育与健康、物理化学实验操作考试安排在九年级下学期；音乐、美术、信息技术科目考试评价则安排在九年级上学期前完成。

“实行‘全开全考’目的是引导学生认真学习每门课程，避免发生严重偏科，引导学生打好共同基础，全面发展。”市委教育工委书记、市教育局党组书记、局长张玉兰表示，此次中考改革通过在考试内容、考试方法、成绩呈现等方面进行综合设计，以防止不适当地增加学生课业负担。

高中录取采用“分数+等级+综合素质评价”模式

普通高中学校采取“分数+等级+综合素质评价”的录取办法。美术、音乐、信息技术3科实行等级评定，最终成绩以合格和不合格呈现，以避免出现分分计较，同时减轻学生备考心理压力和精神负担。

引入综合素质评价是此次中考改革的一项重点工作。初中学生综合素质评价主要包括思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践五个方面内容。

在实施方法上，每学期通过写实记录、评语评价与重要观测点计分评价相结合的方式，对学生上述五方面情况进行记录、分析和评价，形成学期评价结果。初中学段结束时，将前五个学期五方面得分分别累计，按累计分数得出 A、B、C、D、E五个等级的毕业评价结果。

此外，新中考还在中等职业学校招生工作方面进行探索，完善初中毕业生报考高职院校途径（含五年制一贯制、三二分段制），探索构建中高职（专科）招生与本科招生相衔接的培养模式，不断提升中等职业教育吸引力。

进一步加强考试招生管理

清远还将健全高中阶段学校考试招生管理制度，通过采取完善规范自主招生、严格控制中考加分项目及分值等措施，保障考试工作规范有序，确保考试招生安全、诚信、公平。

完善和规范自主招生，继续给予具备条件的普通高中一定数量的自主招生名额，选拔具有学科特长或创新潜质的优秀学生，增加学校和学生的双向选择机会，促进普通高中学校多样化特色发展，满足不同潜质学生的发展需要，招生比例控制在学校年度招生计划的10%以内。

完善优质高中招生名额按比例合理分配到区域内初中学校的办法，每所优质高中学校招生名额分配比例不低于50%。名额分配适当向农村初中倾斜，促进义务教育均衡发展和初中教育质量全面提高。从2020年入学的初一年级新生起，指标生分配生不设“限制性”分数线。

严格控制中考加分项目及分值，从2020年高中阶段学校招生考试开始，取消国家规定以外的所有加分项目，体育、艺术和科技类等相关特长和表现记入学生综合素质评价档案。规范执行国家规定的特殊群体等加分政策，严格限定加分范围，严格控制加分分值，规范资格审核程序，实行加分项目、分值、资格和名单公示制度。