“民办教育”+“教育装备”，实现供需对接！首届广东民办教育博览会暨第19届广东教育装备展览会举办

广东是全国民办教育大省，是我国民办教育改革发展的一面旗帜。

南方网讯（记者/柯丹洁）12月11日，首届广东民办教育博览会暨第19届广东教育装备展览会开幕。此次博览会以“奋进新时代 携手创未来”为主题，吸引了华南理工大学广州学院、广州城建职业学院、广州华商职业学院、科大讯飞等共有200多家省内外各级各类民办教育机构及教育装备企业参展。

2019年，全国共有各级各类民办学校19.15万所，在校生5616.61万人，占全国比重19.91%。2019年全省各级各类民办学校共计6248所，在校生人数达755.4万人，占全省在校生总数的29.7%，占全国民办学校在校生总人数的1/7。广东更是全国民办教育大省，是我国民办教育改革发展的一面旗帜。

广东省民办教育协会会长赵康主持开幕式，他在开幕式上发表致辞时说：“‘十四五’时期是‘两个一百年’奋斗目标历史交汇期，教育发展大有可为。借此机会，希望所有民办学校，更加重视和加强民办学校基础条件建设，强化现代教育装备水平，充分利用现代互联网、人工智能、5G、大数据等信息技术，推动加快数字校园建设，加强“教育+智能”实践探索，积极探索线上、线下相结合的混合式教育教学，促进信息技术与教育教学融合的广度和深度，实现课程多样化、学习个性化，创新学校管理新模式，推进信息化引领下教育体系的深层次、系统性、全方位变革与创新。”

中国教育装备行业协会副会长兼秘书长夏国明在开幕式上表示，“把民办教育和教育装备两个行业聚集起来，让民办教育和教育装备事业相吻合，让民办教育和教育装备产业相结合，这是本届展览会为全国各省市会展业做的一个创新。”

本次展会开设民办高校、民办中小学（含学前教育、国际教育）、职业与培训、教育信息化、教育装备等1000个展区，还将举办未来教育与教育装备、民办高校校企合作、民办中小学品牌打造、学前创新教育等系列高端学术论坛；发布教育新产品、新服务、新方案；召开广东省民办教育协会、教育装备行业协会高层会议；举行广东民办教育改革开放四十周年突出贡献人物和突出贡献机构表彰大会；举办首届民办中小学教学论文大赛颁奖典礼等等，实现教育装备与民办学校教育教学的无缝对接。

展会由广东省民办教育协会、广东省教育装备协会共同主办。值得注意的是，展会把供应方教育装备企业与需求方学校组织起来同展，实现供需直接广泛的对接，属全国首创，改变了以往单独只是供方“一方情愿”的展览方式。