满馆尽显“侨元素”，暨大新添华侨华人历史文化展览馆

12月11日，暨南大学“华侨华人历史文化展览馆”开馆仪式暨“益海嘉里文化展览馆”冠名及揭牌仪式举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/苏倩怡）12月11日，暨南大学“华侨华人历史文化展览馆”开馆仪式暨“益海嘉里文化展览馆”冠名及揭牌仪式在石牌校区世界华侨华人文献馆（简称世华馆）举行。展览馆以“侨连四海，华章远扬”为主旨，力图“活化”华侨华人历史文献，讲述好华侨华人与中国、华侨华人与世界的故事。

开幕式现场

据介绍，展览馆由华侨华人、华商经济、华文教育、华文传媒、华文文学五个单元构成，结合现代化多媒体手段，以简笔和微场景多层面、多维度勾勒华侨华人艰苦创业、开拓进取、融通中外，参与人类命运共同体建设的宏阔历程。展览馆的建成，将进一步增加侨校学子品读侨文化的渠道，成为百年侨校暨南大学向外展示华侨历史文化的又一窗口。

“华侨华人历史文化展览馆”开馆

暨南大学校长宋献中在开幕致辞中指出，一百多年来，暨南大学始终秉承“宏教泽而系侨情”的办学使命，未来暨大将会继续做好华侨华人教育事业，服务于国家统战侨务工作大局，同聚侨梦、凝聚侨心、汇聚侨力、以侨为桥，致力将中华优秀传统文化传播到五洲四海。

广东省委统战部副部长、省侨办主任庞国梅在致辞中强调了做好华侨华人工作的重要性，并肯定了展览馆在传播华侨华人文化中的作用。她希望，暨南大学进一步做好华侨华人教育事业、文化事业，构建最大同心圆。

“益海嘉里文化展览馆”揭牌

会上，还举行了“益海嘉里文化展览馆”冠名与揭牌仪式。据悉，益海嘉里捐资3000万成立“世界华侨华人文献馆建设基金”，用于在世界范围内收集、整理与保存涉侨文献资料，致力于将世华馆建设成为一所集文献收藏、阅览、展示、教育、交流、体验、研究与资政为一体的综合性、多功能的涉侨文献信息机构。

值得注意的是，暨南大学世华馆长期致力于华侨华人文献的综合性收集、整理与研究，可谓是暨大的“宝藏之地”，目前已收藏各类型纸质文献近5万册（件），是海内外同类文献收藏最为集中的机构之一。