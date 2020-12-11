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教育部：严查要求家长完成或批改作业行为，发现一起严处一起

2020-12-11 08:34 来源：南方日报 王诗堃
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　　10日的教育部新闻发布会上，教育部基础教育司副司长俞伟跃表示，对于杜绝将学生作业变成家长作业这个问题，教育部的态度是一贯的、坚决的。

　　俞伟跃表示，作业是学校教育教学的一个重要环节，也是学生巩固知识、提高能力的重要途径，是老师开展教学评价和精准分析学情的重要手段。这几年，教育部一直以来高度重视作业管理的问题，前不久，在山西召开的全国基础教育综合改革和教学工作会议上，教育部部长陈宝生专门就作业管理也提出了明确的要求，作为五项重要管理的内容之一。目前，辽宁、山西、长沙等地都陆续出台了关于规范作业管理的意见，取得了很好的成效。

　　俞伟跃介绍，下一步要主要采取三个方面的举措，来指导地方按照要求切实落实好作业的管理工作：

　　第一，健全作业布置的机制。包括学校作业的常规管理、年级和班级的统筹、教师试做和面批讲解、学生反馈和评估等方面的机制。

　　第二，提升作业的质量，主要是在严格控制作业总量和时间的基础上，优化作业的设计，创新作业的形式，强化实践性的作业，积极探索弹性作业、跨学科的作业。我们也鼓励各地系统化设计一整套符合学生学习规律、体现素质教育要求和学科特点的基础性作业。

　　第三，加强日常监管，对于违反有关规定，特别是布置惩罚性作业、要求家长完成或批改作业等明令禁止的行为，发现一起，严处一起，切实建立起有利于减轻学生过重课业负担，促进学生身心健康全面发展的良好教育生态。

　　俞伟跃也指出，不给家长布置作业，并不意味着家长把孩子交给学校就没有教育的责任了。“家长也要在家里引导培养孩子养成自主完成作业的良好习惯，跟学校密切配合，形成育人的合力。”

编辑： 罗予岐

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