新增8所院校！广东公示新增博士硕士学位授予单位和授权点名单

12月9日，广东省教育厅公示了2020年广东省拟新增博士硕士学位授予单位推荐名单、拟新增博士硕士学位授权点推荐名单。

12月9日，广东省教育厅公示了2020年广东省拟新增博士硕士学位授予单位推荐名单、拟新增博士硕士学位授权点推荐名单。8所高校拟新增为博士硕士学位授予单位，28家单位拟新增233个博士硕士学位授权点。公示时间为2020年12月9日-15日。

其中，广东药科大学、广州美术学院、广东财经大学3所高校，入选推荐新增博士学位授予单位名单；韩山师范学院、岭南师范学院、肇庆学院、广东金融学院、广东石油化工学院5所高校，入选新增硕士学位授予单位名单。

从名单可以看出，8所获推荐高校各具特色。推荐新增为博士学位授予单位的3所高校，医药、美术和财经特色明显，实力强劲；推荐新增为硕士学位授予单位的5家高校，韩山师范学院、岭南师范学院、肇庆学院均为所在区域的师资力量培养贡献了重要力量；广东金融学院、广东石油化工学院则为金融和石油化工特色高校，为经济社会发展培养了大量特色人才。

博士硕士学位授权点方面，广州大学以26个成为拟新增博士硕士学位授权点最多的单位，深圳大学23个、南方科技大学19个名列二三位。今年博士一级学科拟新增数量较多，展现出广东对于高层次人才需求的旺盛，广州大学、深圳大学各有13个学科获得公示，南方科技大学9个、广东工业大学和暨南大学各8个。

值得注意的是，今年教育部提出，要推动博士专业学位、博士学术学位的协调发展，扩大博士专业学位研究生教育规模。今年在博士专业学位拟新增名单中，深圳大学教育、电子信息、土木水利、生物与医药、临床医学5个学科，为数量最多单位，其次暨南大学、南方医科大学各有4个学科进入名单。

此外，有25家单位拟新增硕士点，硕士专业学位新增数量较大，拟新增76个专业硕士学位。例如广州大学8个、东莞理工学院7个、广东技术师范大学7个，显示出一大批地方高校硕士专业培养正在扩充，这也符合教育部近期提出的“推动硕士专业学位研究生教育规模稳健增长，稳步扩大硕士专业学位授权布局”的要求。

硕士一级学科方面，广州大学、汕头大学各有3个学科进入名单，未来这些学校或将在应用经济学、公共管理、管理科学与工程等专业领域培养高素质人才。