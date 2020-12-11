120万问卷、111个专题研究，东莞开展教育“十四五”规划深调研

12月10日，广州市黄埔区科峻小学正式更名为广州高新区第一小学并举行揭牌仪式，该校将利用广州高新区、科学城的科技资源优势，发展科技教育特色。

历时两个多月，召开座谈会151场次、参与座谈人员2607人次、开展专题研究项目111个、发放调查问卷120万份……这是东莞教育系统开展教育“十四五”规划深调研的数据，调研共形成98份调研报告，76份调研问题清单和76份调研项目（举措）清单。

为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神和党的十九届五中全会精神，根据省委和市委的部署，东莞教育系统于9月30日正式启动了教育事业发展“十四五”规划大调研活动。

12月7日，市教育局召开学习贯彻党的十九届五中全会精神第二场调研汇报会，松山湖、莞城、塘厦3个教育蹲点专题调研组和推动学前教育、教育经费保障体系、打造教育现代化强市等7个专题调研组汇报研究成果，市委教育工委书记、教育局党组书记、局长叶淦奎作总结讲话。市教育局局领导、各科室负责人、各镇街（园区）教育管理部门主要负责人、市直属学校校长以及各专题组相关人员参加汇报会。至此，教育“十四五”规划调查研究阶段的工作基本告一段落。

这次大调研主要分三方面，由市教育局牵头完成，组成8个综合研究专题和8个专项研究专题调研；选取松山湖、莞城、虎门、东城、中堂、塘厦6个较具代表性的镇街蹲点调研，共选派30名干部用1个月左右的时间完成；镇街教育管中心和直属学校自主选题开展调研。

据不完全统计，大调研启动2个多月以来，东莞市教育系统共召开各级各类座谈会151场次，参与座谈人员2607人次，面向学校校长、教师、学生、家长、企业负责人等群体共发放调查问卷120万份。市教育局、镇街、直属学校共开展专题研究项目111个，直接参与调研核心成员约845人。

目前，已经形成98份调研报告，76份调研问题清单和76份调研项目（举措）清单。11月23日和12月7日，市教育局先后举行2场专题调研汇报会，集中听取了18个专题研究汇报，包括局机关事业单位专题报告12个，直属学校专题报告3个，专题蹲点调研专题报告3个。

叶淦奎充分肯定了本次大调研取得的阶段性成效，指出这次大调研活动，为全面总结好十三五时期教育工作成效，清醒认识东莞教育在新发展阶段面临的重大机遇和严峻挑战，深入谋划东莞教育“十四五”规划以及2035年远景目标奠定了坚实基础。

接下来，要全面转入到调研成果转化阶段，扎实推进调研成果共享共用，服务好教育“十四五”规划编制工作，努力推动大调研的成果，切实转化为“十四五”时期推进东莞教育高质量发展的新动能。