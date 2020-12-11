广州高新区第一小学来了！将发展科教特色

广州市黄埔区科峻小学正式更名为广州高新区第一小学并举行揭牌仪式，该校将利用广州高新区、科学城的科技资源优势，发展科技教育特色。

广州高新区第一小学来了！12月10日，广州市黄埔区科峻小学正式更名为广州高新区第一小学并举行揭牌仪式，该校将利用广州高新区、科学城的科技资源优势，发展科技教育特色。

广州高新区第一小学校长黄红波介绍，更名后，学校将继续传承“爱相伴，美相随”的办学理念，同时着重发展科技教育特色。她介绍，学校每周都会开设科学课程，并引进“力翰科学”课程、无人机编程课程等，培养孩子们的科学兴趣、科学思维。接下来，学校将借助区内的共建单位、企业等的资源，继续打造科技教育特色，开展无人机、编程、无线电测试等课程。“广州高新区第一小学将以更名为新起点，努力把学校打造成‘现代化、示范性、高质量、有特色’的高品质学校。”黄红波说。

揭牌后，“黄埔马拉松进校园”第二站进入广州高新区第一小学。亲子迷你马活力开跑。本次赛事共设两个路程，包括一至二年级半程马拉松1.8千米、三至六年级和全体教职工全程马拉松3.8千米，全校师生及家长共1000人参加。

广州高新区第一小学 “亲子马拉松”是“黄马进校园”系列活动的第二棒，第一站12月2日在香雪山幼儿园举行。12月27日，第四届黄埔马拉松将热力开跑，赛前一周，还将在黄埔区体育中心举办“黄埔马拉松进校园”系列活动之首届黄埔区青少年马拉松赛暨冬季长跑活动启动仪式，各学校以“黄马”活动为契机，引导学生热爱健康，尊重生命，加强体育锻炼，发扬“马拉松”的进取精神，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志。

据介绍，黄埔区将持续推进黄马文化和黄马精神走进学校、幼儿园，融入青少年、幼儿成长经历中。