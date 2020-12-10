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收藏！春季高考专业怎么选？这份名单你必须拥有！

2020-12-10 08:34 来源：南方网
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　　“春季高考专业怎么选”

　　“春季高考专业都有哪些？”

　　“我家孩子选哪个专业将来更好就业”

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　　在考生们争分夺秒的备考复习期间，家长们也时刻为孩子将来读大学做知识储备。大家都知道高职院校在春季高考中投放了大部分名额计划，而高职在人才培养上也是更倾向于高素质、专业化、适应产业需求的技能型人才，一定程度上，专科专业的选择和将来的职业方向更挂钩。

　　近日，广东省教育厅拟确定广东农工商职业技术学院“作物生产技术”等185个专业群为第一批省级高水平专业群建设项目，这个项目正是围绕国家和省重大发展战略，面向区域或行业重点产业，培养专业技能人才。家长怎么锁定专业？参考来啦，快往下看吧↓↓↓

　　什么是省级高职院校高水平专业群

　　组织：广东省省教育厅组织开展省级高职院校高水平专业群建设工作；

　　目标：发挥专业群的集聚效应和服务功能，实现人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合，推动全省高职院校在各自领域内特色发展、内涵发展、争创一流，为广东经济社会发展提供高素质技术技能人才支持和智力支撑；

　　数量：重点建设300个左右定位准确、特色鲜明、校企合作共生、培养质量高、综合实力强的省级高水平专业群；

　　即刻行动，锁定春季高考专业

　　从学校看，专业群入选个数最多的是顺德职业技术学院，有7个；

　　有6个专业群入选的院校分别是：广东机电职业技术学院、广东交通职业技术学院、广东科学技术职业学院、广东轻工职业技术学院、广东职业技术学院、广州番禺职业技术学院、深圳职业技术学院；

　　有5个专业群入选的院校分别是：广东农工商职业技术学院、东莞职业技术学院、广东水利电力职业技术学院、深圳信息职业技术学院、中山职业技术学院。

　　从专业群的分类看，电子商务、学前教育、计算机网络技术、护理、物流管理、机电一体化技术等依次为入选数较多的专业群。

　　要参加春季高考的考生，现在就可以提前为选专业、院校做相关功课了，家长们可以参考以上内容进行规划哦~

 

编辑： 罗予岐

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