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广美发布本科招生公告，美术类、设计类、书法类专业不得兼报

2020-12-10 08:34 来源：南方都市报 孙小鹏
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　　12月8日，记者从广州美术学院招生办获悉，该校发布《2021年普通本科考试招生办法公告》。公告中提到，美术类、设计类专业按省统考成绩初选+现场考试方式组考，书法类专业按现场考试方式组考；美术类、设计类、书法类专业不得兼报，考生只能选择其一。

　　据介绍，考生须参加所在省（自治区、直辖市）美术学和设计学类统考且成绩合格，并先参加该校组织的预报名，学校将根据预报名情况，采用各省（自治区、直辖市）美术学和设计学类统考成绩进行初选，已完成预报名并符合初选要求的考生方可参加现场考试。现场考试规模及考务安排将根据报名人数、属地疫情防控工作要求和教育部有关规定确定。

　　书法类专业方面，考生须参加所在省（自治区、直辖市）书法术科统考且成绩合格（未组织省级书法术科统考的除外），方可报名参加该校组织的现场考试。同时，理论类专业不组织校考，考生须参加所在省（自治区、直辖市）美术学和设计学类统考且成绩合格，按高考文化成绩择优录取。

　　值得一提的是，美术类、设计类、书法类专业不得兼报，考生只能选择其一。此外，学校将另行公告有关专业校考的具体安排；如遇教育部、各省级招生考试机构相关政策调整，或疫情等不可抗力因素，该校将调整相关考试方案。

编辑： 罗予岐

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