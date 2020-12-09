广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

高职和本科专业设置不一样，千万别搞混啦

2020-12-09 08:49 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　之前我们介绍了本科的专业设置，共12个专业门类。不少家长留言提出疑问“高职跟本科专业设置一样吗？”，我们当然是有问必答，今天就给大家安排上！

　　高职院校更倾向于培养高素质专业型技能人才，在设置专业的时，专业名称普遍通俗易懂，让人一看就有种知道未来将会从事什么行业的感觉。

　　高职（专科）的专业划分也划分为三级，第一级称为专业大类，第二级称为专业类，第三级称为专业。高职共设19个大类，专业目录实行动态管理，每年增补一次专业。

　　19个专业门类

　　农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类。

　　专业代码和专业划分有何联系

　　专业代码是指院校专业的数字编号，全国统一。就高职来说，专业代码一般由六位数字组成，前两位代表专业所在门类，中间两位代表专业所在学科，最后两位代表具体专业。简单点说，也就是专业代码的6位数，每两位数依次代表了专业划分的一、二、三级。

　　举个例子：

　　作物生产技术的专业代码是510101，那51就是专业大类（农林牧渔大类），5101就是专业类（农业类）；

　　工程地质勘察的专业代码是520201，那52就是专业大类(资源环境与安全大类)， 5202就是专业类(地质类) ;

　　管道工程技术的专业代码是600501，那60就是专业大学（交通运输大类），6005就是专业类（管道运输类）；

　　……

　　需要注意的是，部分专业代码后会加“T、K、H”等字母，这也是用来区别一些特殊专业的符号。

　　比如：

　　专业代码有“T”表示特设专业，是为满足经济社会发展特殊需求而设置的专业；

　　专业代码有“K”表示国家控制布点专业，这种涉及国家安全、特殊行业的专业由国家控制布点；

　　专业代码有“H”表示中外合作办学专业。

　　详细专业目录及专业代码可以登录教育部官方网站查询《普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录及专业简介（截至2019年）》，即可了解相关专业详情。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第23期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235