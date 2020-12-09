高职和本科专业设置不一样，千万别搞混啦

高职（专科）的专业划分也划分为三级，第一级称为专业大类，第二级称为专业类，第三级称为专业。高职共设19个大类，专业目录实行动态管理，每年增补一次专业。

之前我们介绍了本科的专业设置，共12个专业门类。不少家长留言提出疑问“高职跟本科专业设置一样吗？”，我们当然是有问必答，今天就给大家安排上！

高职院校更倾向于培养高素质专业型技能人才，在设置专业的时，专业名称普遍通俗易懂，让人一看就有种知道未来将会从事什么行业的感觉。

高职（专科）的专业划分也划分为三级，第一级称为专业大类，第二级称为专业类，第三级称为专业。高职共设19个大类，专业目录实行动态管理，每年增补一次专业。

19个专业门类

农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类。

专业代码和专业划分有何联系

专业代码是指院校专业的数字编号，全国统一。就高职来说，专业代码一般由六位数字组成，前两位代表专业所在门类，中间两位代表专业所在学科，最后两位代表具体专业。简单点说，也就是专业代码的6位数，每两位数依次代表了专业划分的一、二、三级。

举个例子：

作物生产技术的专业代码是510101，那51就是专业大类（农林牧渔大类），5101就是专业类（农业类）；

工程地质勘察的专业代码是520201，那52就是专业大类(资源环境与安全大类)， 5202就是专业类(地质类) ;

管道工程技术的专业代码是600501，那60就是专业大学（交通运输大类），6005就是专业类（管道运输类）；

……

需要注意的是，部分专业代码后会加“T、K、H”等字母，这也是用来区别一些特殊专业的符号。

比如：

专业代码有“T”表示特设专业，是为满足经济社会发展特殊需求而设置的专业；

专业代码有“K”表示国家控制布点专业，这种涉及国家安全、特殊行业的专业由国家控制布点；

专业代码有“H”表示中外合作办学专业。

详细专业目录及专业代码可以登录教育部官方网站查询《普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录及专业简介（截至2019年）》，即可了解相关专业详情。