多校发布艺考公告：线上考试将继续 校考范围减少

对于艺考生来说，2020年的疫情让他们经历了一次不同往届的艺考。2021年的艺考会否延续今年的形式？

对于艺考生来说，2020年的疫情让他们经历了一次不同往届的艺考。2021年的艺考会否延续今年的形式？

记者注意到，相比于往年到年末直接发布艺考招生简章，不少高校今年在招生简章公布前就发布了一份公告。从各校已公开的公告或招生简章来看，在疫情防控常态化的条件下，线上考试的方式在2021年仍将延续。

进一步减少艺术类校考专业范围

今年10月发布的《教育部办公厅关于做好2021年普通高校部分特殊类型招生工作的通知》明确要求，各高校认真落实教育部、国家卫生健康委关于国家教育考试组考防疫工作的有关部署，统筹考虑当地疫情防控要求和学校实际，科学制定特殊类型考试工作方案。“要为考生提供更多考试便利，尽量减少人员流动和聚集。”

通知同时鼓励高校进一步减少艺术类校考专业范围。“各省级招生考试机构和高校要加强沟通协调，科学合理确定省级统考和学校校考对应科类、专业范围，并及时向社会公布。”

在今年各高校公告中，艺术类校考专业范围相比往年确有所减少。

例如，中央戏剧学院在公告中明确，戏剧影视文学专业、戏剧学专业、戏剧教育专业、艺术管理专业，按普通类专业招生，执行计划招生的生源省份普通类专业相应批次录取规则，不设艺术类专业校考。

此外，中央美术学院、北京电影学院、上海戏剧学院等高校，均在公告中公布了学校各专业对应的省统考科类。

线上考试将继续

今年受疫情影响，多所高校对艺考方案进行调整。其中，不少专业了采用远程考试、提交视频作品等非现场方式进行初选。

记者注意到，近期公布的各校公告或招生简章显示，2021年的艺考仍将涉及线上考试的方式。

此前，教育部已要求各高校积极采取线上考试方式。“相关考试可采取‘全程监控、现场录制、提交作品、考评分离’的方式（即现场录制本人作品并提交，考后由学校组织专家进行集中评分），也可通过实时网络视频等方式进行考核。”

教育部通知还称，高校部分艺术类专业确需组织现场考试的，应使用相关专业省级统考成绩或采取线上考试等方式对考生进行初选，对通过初选的考生再组织现场校考，严格控制现场考试规模。

已公布招生简章的中国传媒大学艺考分为初试、复试和三试。其中，初试为上机考试，考察考生的文化素养基础；复试为线上考试，考试内容各专业不同，像播音与主持艺术的考生要进行自我介绍、有声语言艺术展示及新闻播音主持；新增的播音与主持艺术（双语播音主持方向）则要求考生用英语自我介绍、朗读中英文材料各一篇并进行才艺展示。只有三试需要考生到中国传媒大学统一考试。

中央美术学院、北京电影学院、上海戏剧学院等高校，均在公告中称，2021年艺考拟采取线上和线下相结合的方式进行。中央戏剧学院则明确，表演专业、戏剧影视导演专业、播音与主持艺术专业，通过远程考试的形式进行初试，通过初试的考生参加学校组织的现场复试。

对于采取考生提交作品或线上考试等方式进行录取或初选的高校，教育部此前已要求，要选用技术成熟、功能完善的软件平台，强化技术保障，提前组织考生模拟，确保考试过程平稳。

严格审核、诚信考试

记者注意到，《教育部办公厅关于做好2021年普通高校部分特殊类型招生工作的通知》中要求，严格考生报考资格审核。

通知称，“要加强对考生校考报名信息和高考报名信息、人口信息的比对，加强对考生所持相关证书真伪的鉴定，不得降低报考资格条件，不得放宽资格审核标准，严防报考资格弄虚作假。省级招生考试机构应积极配合高校复核考生报名资格。”

此外，通知还要求，各地各高校认真落实诚信考试制度，在考前与考生逐一签订《诚信考试承诺书》，确保提交作品真实和考试过程诚信。“考试过程要全程录音录像，严查考试作弊。”

事实上，今年7月，中央美术学院就曾发现，线上考试“中有极少数考生没有做到诚信应考，出现不同程度的违规和作弊行为”。学校当时表示，对此类考生会做出严肃处理。

2021年艺考大幕即将拉开，目前不少高校还未发布招生简章。因此，不同高校不同专业在考核上有何调整、考核方式有何变化，仍存在一定变数。

但可以确定的是，不论线上线下，考试把关依旧严格。