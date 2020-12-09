广东多措并举助力7.3万名高校毕业生就业

冬日阳光下暖意浓浓，学生们手握简历，在众多省内外知名企事业单位面前挑选自己心仪的单位。

冬日阳光下暖意浓浓，学生们手握简历，在众多省内外知名企事业单位面前挑选自己心仪的单位。12月6日，由广东省青年创业就业促进中心、华南师范大学学生就业指导中心共同主办的“展翅计划”2021年毕业生双选会（大学城综合类专场）在广州举行，招聘会上逾百家单位向毕业生抛出“绣球”。

疫情发生以来，广东通过开展线上线下双选会、建设在线职考培训平台、开展职业技能提升培训、搭建青年见习专区等方式，多渠道多方式为青年提供就业信息对接和培训服务，累计开展就业招聘活动413场次，吸引近2万家企业累计发布42.3万个岗位，推动7.3万名高校毕业生就业。广东省青年创业就业促进中心负责人表示，广东加大推动各种类型的就业帮扶项目，切实帮助广东青年提升就业能力。

提供实习岗位逾16万个

在毕业于华南农业大学的禤彩丁看来，大学生实现高质量就业的关键，在于提升自身的就业能力。通过“展翅计划”的贫困生就业帮扶项目，禤彩丁于大学三年级时找到一份在党政机关的实习。随后，在“易展翅”工作人员的帮助下，经过专业的职业评测，她对自己未来的规划也有了想法。今年，禤彩丁成功入职保利（广州）物业发展有限公司。

疫情发生以来，不少大学生滞留在家，实习受阻。广东通过全媒体平台开设就业指导课、发布就业招聘服务信息、开展在线技能培训，帮助高校毕业生树立正确就业观，提升就业竞争力。

仅“易学堂”在线培训平台，今年累计吸引逾18.2万人次进行在线学习，帮助近2.8万人完成职业规划测评。此外，依托广东省12355青少年综合服务平台，广东积极为青年学生提供心理辅导、成长指导等咨询服务，共计逾千人次。

事实上，针对大学生一直以来面临的实习难、实习贵的问题，广东一直在发力。今年，广东累计发动各类党政机关、企事业、大型国企业、优质私营企业等单位提供实习岗位逾16万个，帮助逾3.8万名大学生利用未返校的“空档期”上岗实习锻炼。

此外，广东积极打造“低门槛”实习锻炼平台，要求各单位在提供实习岗位时，安排30%的公益配岗，对学生就读的院校、专业、年纪等方面不作要求，帮助更多青年大学生找到心仪的实习岗位。

技能培训助贫困生就业

服务礼仪、居家保洁、家常菜制作……在家政技能培训课上，陆海欣学到了很多“干货”。“我从一个家政‘小白’慢慢变得专业，有这些硬技能傍身，我才能真正服务好客户。”她说。

陆海欣毕业于清远职业技术学院，就读家政服务与管理专业，看好互联网家政的发展前景。在“易展翅”平台的帮助下，她参加了“南粤家政”就业创业培训班，并成功入职51家庭管家。

家政技能过硬的她，如今已在51家庭管家培训学院的培训班担任主任一职，负责开展家庭保洁培训等工作。她也正是广东实施“千校万岗”大中专学生就业帮扶行动的受益者之一。

就业帮扶行动为有就业需求的贫困生建立就业服务档案，通过“一对一”“一对多”精准帮扶机制，结合“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大工程及新兴产业发展需要，谋划和推进相关职业技能培训和就业帮扶项目，目前已成功推动2461名乡村家庭经济困难毕业生实现就业。

打造大学生志愿者职业成长闭环

毕业于广东工业大学的钟丽诗，去年8月份参加西部（山区）计划，期满后顺利成为一名小学教师。回忆起在山区支教的时光，她坦言，那段经历丰富了自身工作经验，也令自己更加确定未来职业的方向。

今年，广东大学生志愿服务“西部（山区）计划”扩招至1779人，8月份，又一批高校毕业生经分批培训后，奔赴新疆、西藏等西部省份和粤东粤西粤北等地开展支教、支农等志愿服务。他们将用一年的时间在祖国和人民最需要的地方挥洒青春汗水。

通过设立大学生志愿者就业服务专项，广东致力于丰富和完善大学生志愿者职业成长闭环。面向应届毕业生和参加基层服务项目期满的往届毕业生，开设公务员、事业单位考试、教师等各类职业技能培训，今年共为375名往届服务期满有就业或培训需求的志愿者青年提供服务。

此外，为帮助高校毕业生树立正确的就业观，引领大学生前往基层就业，今年，广东开发了21个地市逾2万个社区街道、乡镇农村等基层一线岗位。越来越多青年大学生将个人成长锻炼与乡村振兴、脱贫攻坚、城市治理等工作紧密融合，到基层就业，实现自己的人生理想。