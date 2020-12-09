未来天河教育看东部！广州天河教育局长这样说

东圃学区是以天河东部地域划分，涵盖了28所中小学，是以示范性高中广州奥林匹克中学为龙头单位，组建的教育发展共同体。

“未来5到10年，天河东部人口预计增加10万人以上。未来几年，天河的经济看东部，天河的教育同样看东部。”广州市天河区教育局局长王海鸿说。12月7日下午，广州市天河区东圃学区首届学术节开幕仪式暨开幕论坛在广州奥林匹克中学举行，王海鸿表示，“十四五”期间，也将重点考虑东部教育的发展。

据了解，东圃学区是以天河东部地域划分，涵盖了28所中小学，是以示范性高中广州奥林匹克中学为龙头单位，组建的教育发展共同体。

“十四五”将重点考虑天河东部教育发展

事实上，天河大力发展东部教育早有动作。今年8月，天河区教育局印发《天河区基础教育“幼有善育、学有优教”幸福标杆行动计划(2020-2022 年)》提出，打造东部名校教育集群，根据天河产业发展及人口东移的趋势，制订《天河东部片区质量提升计划》，依托高起点创办广州市执信中学天河校区、广州奥林匹克中学和清华附中合作办学学校，优化东部片区中小学布局，增加教育资源配置，提高教育教学水平。

王海鸿说，东部将会是天河经济发展的新空间、新平台、新动力。天河东部的快速发展将带来人口的快速增长，未来5-10年，东部人口预计增加10万人以上。“伴随人口数量增加和人口质量提升，东部对优质教育的期待越来越强烈。东部的基础教育将成为东部发展的引领还是制约？这是当前和今后一个时期的重大课题。”王海鸿说。

天河东部教育面临什么挑战？王海鸿指出，长期处于城乡接合部，东部基础教育底子相对偏薄，虽然这些年也取得了很大的进步，但总体上难以适应区域经济发展的需要，公众对天河东部教育的认可度还不高。“未来几年，天河的经济看东部，未来几年，天河的教育同样看东部。东部教育在未来5-10年，有没有变化和突破，关系到整个天河教育的全局。”王海鸿说，“十四五”期间，也将重点考虑东部教育的发展。

如何实现突破和发展？王海鸿指出，学校要找到目标、找准定位，从经济社会发展的大局中认清形势、找到位置、精准发力、聚焦发展。要通过强化管理，优化机制，提高老师干事创业的活力，激励老师提升专业能力，特别是适应未来信息发展，融入到课堂的能力，打造一支有情怀、有干劲、有活力的教师队伍。

东圃学区将探索建立十二年一体化特色课程

会议上，中国教育学会副会长、天河区教育顾问吴颖民作了《关于教育高质量发展的几个问题》的主旨报告，指出，要重视“五育并举”“课程建设”“评价改革”等教育改革发展中的重点问题和关键领域，要坚定高质量发展的目标，以脚踏实地、锲而不舍的精神去克服和解决。

吴颖民说，要实现教育的高质量发展需要政府和学校两手抓。政府要持续增加教育的投入，不断优化学校布局，改善办学条件，改进教育资源配置方式，优化升学制度，实现公平正义；要高度重视教师队伍建设，重视引进优秀人才，同时要加强现有的培训示范，拓展教师发展平台。学校要建立更高水平、更多选择、更具特色的课程培养体系，实现学生个体化差异化发展。

东圃学区8位校长围绕主题“学校治理和优质发展”展开交流和研讨。作为东圃学区的龙头学校，广州市奥林匹克中学将如何发挥龙头作用？校长汪明微讲述了“用思维型课堂引领学校高质量发展”的广奥样本，讲述了广州奥林匹克中学在教育改革中，以思维型课堂为核心和引领的发展路径。

汪明微表示，以思维课堂为引领，希望把思维训练提升向初中、小学传导，形成12年完整的思维训练体系。他介绍，广州奥林匹克中学对思维课堂已有一定研究，老师们已发表了13篇相关论文，并就思维可视化、思维课堂各个阶段的研究等问题，与北京师范大学、陕西师范大学展开了合作。汪明微说，通过对思维的持续性、全方位、全科的训练，学生的智力和学科能力是可以提升的。学校希望把研究成果在东圃学区共享，让更多的学校参与进来，形成完整的教育链、生态链。

据介绍，接下来，东圃学区各成员校将积极开展校际协作，实行资源协同、课题共研、课程共建、生源衔接、人才共育等深度合作和紧密共建；探索建立十二年一体化特色课程，形成学生学区内成长的贯通式链条，提升出口质量。