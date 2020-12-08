化妆品配方有何奥妙？这个全国大学生技术技能大赛举行

12月5日至6日，2020年第三届全国大学生化妆品配方技术技能大赛在广东轻工职业技术学院举行。

化妆品企业转型，如何培养高素质人才？12月5日至6日，2020年第三届全国大学生化妆品配方技术技能大赛在广东轻工职业技术学院举行。来自广东、河南、江苏、天津、河南、陕西、山西、重庆、湖南、四川、云南等多个省份的高职院校，共100多名参赛选手及教师参与。最终，广东轻工职业技术学院、湖南化工职业技术学院、南京科技职业学院、广东省轻工业技师学院获得一等奖。

“通过本赛项的举办，将实现以赛促教、以赛促改、以赛促学、以赛促建。”国家教学名师、广东轻工职业技术学院教授龚盛昭说，大赛将检验和展示高职化妆品类专业在化妆品生产方面技术技能的培养水平，有效提高教学质量；通过真实项目引领及标准化操作，实现教学过程与生产过程的无缝对接，促进校企合作、产教融合和产业高质量发展。

本次大赛技术方案由校企共同开发、裁判以企业专家为主、高校裁判为辅，旨在精准对接企业人才需求，加强校企交流。大赛参照《中华人民共和国国家职业标准》规定的化妆品配方师（三级）以上相应的理论知识和实际操作技能要求，设置项目包括“理论知识考核”“氨基酸透明皂实操考核”和“素颜霜实操考核”。其中，理论知识考核占总分比重的20%，两个实操考核项目加起来占80%。

在化妆品行业整体持续高增速发展的当下，今年7月《化妆品监督管理条例》出台，对企业转型升级提出了更高要求。

“导致企业陷入转型困境的其中一个因素就是人才，众多中小微企业短期内要培养或引入高素质人才困难重重，产业升级面临重大挑战。”龚盛昭表示，人才来源的关键在于专业院校的培养，因此目前全国范围内开设化妆品类专业高校数不断增加。

为了破解难题，本次大赛特别设置了产教融合论坛，探讨化妆品类专业发展与产教融合途径。

“产教融合实施过程中有着诸多现实问题，比如融合什么、怎么融合、如何克服企业原动力不足？”龚盛昭指出，要从产业文化、产业需求、产业元素和产业技术服务四大方面着手，积极构建高水平产教深度融合生态体系。