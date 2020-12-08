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38对穗港澳学校签约缔结为姊妹学校

2020-12-08 08:22 来源：南方日报 马立敏
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　　12月6日，2020年粤港澳姊妹学校中华经典美文诵读比赛（广州）颁奖仪式暨穗港澳姊妹学校签约仪式举行，来自广州、香港、澳门的36所姊妹学校组成18支参赛队伍线上结对参赛。现场还举行了穗港澳姊妹学校签约仪式，38对穗港澳学校签约缔结为姊妹学校，加入“粤港澳姊妹学校缔结计划”的大家庭。

　　“粤港澳姊妹学校经典美文诵读比赛”是年度粤港澳教育交流重点活动，是推进穗港澳三地教育发展的重要平台，也是穗港澳青少年交流品牌活动。该比赛由广东省教育厅、香港特别行政区教育局、澳门特别行政区教育暨青年局主办，广州赛区由广州市教育局、香港教育工作者联会承办，至今已举办四届，比赛形式是穗港、穗澳姊妹学校结对参赛，用普通话或粤语集体诵读中华经典美文。

　　表演中，同学们通过网络、音乐、服装、道具等辅助手段打破地域限制，拉近穗港澳学生间心理距离，将传统与现代有机地结合在了一起，让传统经典美文焕发新的光彩，进一步深化穗港澳姊妹学校间的沟通交流。

　　据介绍，今年受疫情影响，比赛创新采用云参赛形式进行，穗港、穗澳姊妹学校以视频作品参赛。共有36所穗港澳姊妹学校组成18支参赛队伍参赛。本次比赛特别邀请穗港澳三地的语言朗诵艺术专家组成评委团，最终评出一等奖2名、二等奖4名、三等奖5名，优秀奖7名，同时根据评委推荐，特别评出最佳风采奖、最佳组合奖、最佳创意奖、最佳组织奖各1名。

　　现场还举行了2020年穗港澳姊妹学校签约仪式上，共有38对穗港澳学校签约缔结为姊妹学校（其中21对为今年新缔结，17对为续签）。截至目前，广州全市已缔结271对穗港澳姊妹学校（园），缔结范围涵盖中小学、幼儿园和中等职业教育。

　　据悉，2005年，广东省教育厅分别与香港特别行政区教育局、澳门特别行政区教育暨青年局签署协议，在全国率先启动“粤港澳姊妹学校缔结计划”，并一直持续至今。目前，该计划已成为粤港澳在基础教育领域开展的规模最大、涉及面最广的校际交流项目，也是粤港澳青少年交流合作的重点建设平台。

　　广州市教育局相关负责人表示，自“粤港澳姊妹学校缔结计划”实施以来，广州充分发挥毗邻港澳和血缘相亲、同文同宗的优势，一直深度参与其中，成为该计划实施的重要支撑和核心力量。姊妹学校缔结范围涵盖中小学、幼儿园和中等职业教育，并不断创新姊妹学校交流形式，打造交流平台和品牌项目，形成长期稳定的穗港澳姊妹学校交流机制。

编辑： 罗予岐

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