广外成功举办2020数据库前沿技术研讨会

12月5日，数据库前沿技术研讨会暨广东省计算机学会数据库分会学术年会在广东外语外贸大学举办。

12月5日，数据库前沿技术研讨会暨广东省计算机学会数据库分会学术年会在广东外语外贸大学举办。本次会议由中国计算机学会（CCF）数据库专委会和广东省计算机学会数据库分会联合主办，广东外语外贸大学与广东轩辕网络科技股份有限公司共同承办，采取线下举办，线上同步直播的形式进行。来自国内和省内数据库领域知名专家学者、高校教师、企业代表及师生共150余人参加了会议。

会议现场

本次会议邀请了北京航空航天大学计算机学院马帅教授、东北大学计算机学院杨晓春教授、华南师范大学计算机学院汤庸教授、华南理工大学软件学院陈健教授、复旦大学计算机学院张凯副教授以及广东轩辕网络科技股份有限公司研究院院长黄永健博士作特邀报告。

华南师范大学汤庸教授在《学者社交网络与大数据智能》的报告中介绍了学者网功能架构和应用案例，分析了学者网的大数据特点，探讨了学者知识图谱构建关键技术和工程化应用模式。北京航空航天大学马帅教授做了《大数据近似计算》的报告，他提出了一种大数据近似计算的方法，来完成高效计算并且取得近似结果，从而快速有效的检索出有价值的信息。广东轩辕网络科技股份有限公司黄永健博士作了《数据驱动的AI+科研服务平台》的报告。复旦大学张凯副教授作了《基于异构体系结构的高性能数据处理系统》的报告。东北大学杨晓春教授在《跨媒体搜索——DB与AI的完美结合》的报告中重点针对跨模态数据的检索问题，回顾近年来AI和DB领域针对此问题的尝试，基于实际测试对代表性方法进行对比分析，并探讨相关的研究挑战。华南理工大学陈健教授也做了相关主题报告。

本次研讨会就我国学术界和产业界近年来在数据库相关领域的学术研究及应用成果、数据库新技术、人才培养进行了深入的交流与探讨，参会人员纷纷表示获益良多。