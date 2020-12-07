省级名校创办，禅城再添一所公办幼儿园

龙湾幼儿园的建设，只是禅城大力推进学前教育的缩影。最近一年多，全区已正式投入使用新型公办幼儿园8所，并在全市率先完成学前教育“5080”计划。

“跟着我左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重播……”12月1日上午，伴随着轻快的音乐，逾百名幼儿在龙湾幼儿园的操场上欢快地手舞足蹈，在欢声笑语中拉开了他们在该幼儿园学习生活的序幕。

当天，佛山市禅城区龙湾幼儿园正式开园。该园由南庄镇中心小学创办，为全区现在唯一一所由省级名校创办的新型公办幼儿园。

龙湾幼儿园的建设，只是禅城大力推进学前教育的缩影。最近一年多，全区已正式投入使用新型公办幼儿园8所，并在全市率先完成学前教育“5080”计划。

探索“名校+名园”办学模式

龙湾幼儿园位于佛山市禅城区南庄大道中106号，占地面积约5400平方米，建筑面积约3200平方米，共设置12个教学班，可向社会新增约420个公办学位。园所主体由禅城区财政资金投入，用于装修和添置教育教学设备，目前设备设施齐全，布局合理，可为教师和幼儿创造良好的学习、工作和生活环境。

“龙湾幼儿园将秉持‘让我们一起玩’的教育理念。”龙湾幼儿园理事长曾中文表示，办园过程中，将贯穿游戏教学法，开发玩乐原本课程，引导幼儿在游戏玩乐中回归大自然、回归社会、回归传统文化。“我们希望让幼儿与教师、家长之间相互滋养，培养能玩、会玩、乐玩的幼儿，造就阳光、自信、精英的教师团队和相信、欣赏的家长团队。营造玩乐大家园氛围，打造拥有幸福记忆的领衔园。”曾中文表示。

记者了解到，龙湾幼儿园属于产权归属政府的新建小区配套幼儿园，由佛山市龙光阳光海岸房地产有限公司代建后无偿移交禅城区政府。经禅城区政府批复，移交后的龙湾幼儿园由禅城区南庄镇中心小学举办，为辖区现在唯一一所由省级名校创办的新型公办幼儿园。

近年来，区教育局通过采用“名园办分园”的模式，以总园强力“输出”，迅速激活新园。如诚信幼儿园运用此模式，在短时间内使新园实现跨越式发展，从“幼有所育”迈向“幼有优育”，其优质教育也得到家长和社会认同。龙湾幼儿园采用的“名校办名园”模式，是禅城在“名园办分园”模式成功基础上的又一新探索。

“无论是‘名园办分园’还是‘名校办分园’，都是为了保障幼儿园教育教学质量的举措，两者也各有优势。”区教育局学前和社会教育科相关负责人李怀峰表示，以名园带分园，有现成的先进教育经验可供直接复制，而名校带名园模式，则在促进幼小衔接方面有优势，也能为教育集团化打下好基础。

“目前，南庄镇中心小学已经派了一名老师在龙湾幼儿园担任园长，学校和幼儿园的沟通桥梁已经搭建好，接下来将开展一系列课题探索这种办学模式。”李怀峰表示。

明年还将开设9所公办幼儿园

《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》提出，到2020年，全省公办幼儿园在园幼儿数占比要达到50%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达到80%以上（简称“5080”计划）。近年来，禅城区加大力度实施“5080”计划，并率先全市完成该项任务。

据统计，最近1年多，全区共正式投入使用新型公办幼儿园8所，支持11所符合扩班条件的公办幼儿园及普惠性幼儿园扩大办园规模，并引导11所非普惠性民办幼儿园通过政府补差价或自愿降费等措施进入普惠性幼儿园序列。

通过上述三个举措，全区共向社会新增8000多个公益普惠性幼儿园学位，在全市率先完成“5080”攻坚任务。目前区公办幼儿园幼儿学位占比达50.4%，公益普惠性幼儿园占比达82.47%；公益普惠性幼儿园在园幼儿占比达82.27%。

据李怀峰透露，位于奇槎片区的公办幼儿园世贸望德幼儿园也将开园。2021年，全区预计还将开设9所新型公办幼儿园。

区教育局相关负责人表示，未来，区教育局还将继续采取多种举措巩固“5080”建设成果，通过重点发挥公办幼儿园的引领辐射作用，重点提升普惠性民办幼儿园办园质量等举措，为市民提供更加优质普惠的学前教育服务。