广东五年投入超20亿元发展校园足球，未来还要怎么做？

2019年各级教育行政部门组织各类校园足球比赛83854场，参加四级联赛的学生近80万人，校园足球氛围日趋浓厚。

5年来广东省投入8亿元省级财政资金专项支持校园足球发展，带动各地市累计投入超过12亿元。近日，广东省青少年校园足球工作领导小组办公室发布《广东省青少年校园足球发展报告（2015-2019）》（下称“报告”），综合呈现广东过去五年校园足球工作开展情况。报告显示，全省共新（改、扩）建各类规格的校园足球场地11025块，校园足球的师资、裁判培养水平逐步提升。2019年各级教育行政部门组织各类校园足球比赛83854场，参加四级联赛的学生近80万人，校园足球氛围日趋浓厚。

初步形成具有广东特色的校园足球治理体系

2020年全国青少年校园足球夏令营上，广东29名小将入选最佳阵容。本次全国青少年校园足球夏令营选拔，广东省在高中营、初中营、全国分营选拔和总营阶段，广东足球小将入选率均达到历史新高度，彰显广东青少年校园足球改革发展的新成效。

校园足球是中国足球改革举措中的重要组成部分，是中国足球事业发展的基础性工程，是足球事业发展的基石。报告指出，大力发展青少年校园足球，不仅可以提高青少年体质健康水平，更是增强青少年爱国主义、集体主义和顽强拼搏精神的重要载体和途径。

2015年以来，在广东省委、省政府的统一谋划和部署下，由广东省教育厅牵头，联合广东省发改委、财政厅、广电局、体育局、团省委等6部门成立了省青少年校园足球工作领导小组，并设立办公室，基本建立并不断完善了一整套校园足球制度体系，构建了从幼儿园到大学的一体化推进机制，积累了较为丰富的校园足球治理经验，治理能力不断提升，初步形成了具有广东特色的校园足球治理体系。

校园足球的普及工作成效明显。报告指出，截至2019年底，广东省已创建全国校园足球特色校1540所，全国校园足球改革试验区3个、“满天星”训练营3个、试点县（区）6个；布局建设省级校园足球试点县（区）41个、校园足球推广校2696所；校园足球特色学校每周开设1节足球课，覆盖400多万名学生。

竞赛体系基本建立。报告指出，在深入开展校内班级和校际竞赛的基础上，着力构建县（区）级小学联赛、地市级初中联赛、省级高中联赛和省级大学联赛四级竞赛体系。比赛场次从2015年的46951场增加到2019年的83854场，参赛人数也从2015年的39万多人增加到2019年的近80万人。部分地区开始科学、有序探索，在幼儿园阶段开展以足球为载体的丰富多彩的活动。

保障条件明显改善。报告指出，5年来，广东省发展校园足球累计投入超过20亿元，新（改、扩）建校园足球场地11025块；组织校园足球师资、裁判培训1000余次，新增足球专项教师4000余名，校园足球教学、训练和竞赛保障条件得到明显改善。

交流活动开展活跃。报告指出，通过“走出去+请进来”，不断提升广东校园足球发展水平。5年来，共选派65名校园足球教师参加教育部组织的赴外留学项目；聘请国外足球教师/教练2526人次。举办世界名校、粤港澳大湾区高中高校学生足球邀请赛等赛事，加强省内外、国内外学生足球交流。

未来五年创建1500余所足球特色学校

广东省校足办相关负责人表示，新时期广东省校园足球改革发展的任务还很重，要努力实现广东校园足球由“好”变“强”，有力支撑中国足球改革发展。

该负责人介绍，未来五年，广东要完成1500余所全国校园足球特色学校的创建。十年间，广东省创建的全国校园足球特色学校将超过3000所，占全省中小学总数20%以上。到2025年，全国青少年校园足球特色学校学生体质健康达标优良率达到55%以上，中小学生经常参加足球运动人数超过800万人，学生运动能力和足球技战术水平明显提高，规则意识、意志品质、爱国主义和集体主义精神显著增强。

该负责人还介绍，到2025年，全省特色学校参加足球训练及竞赛的学生数占全体学生的40%，建成各地市、县（区）包括乡镇、学区均建立健全最佳阵容的衔接体系。