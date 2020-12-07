注意！随迁子女在惠州参加中考要符合这些条件

随迁子女在惠州参加中考需要具有惠州初中学校三年完整学籍，即2018年9月1日前在惠州市初中学校就读且获得惠州市初中学校三年完整学籍的应届毕业或往届生。

为贯彻落实《惠州市人民政府办公室关于做好异地务工人员随迁子女接受义务教育后在我市参加中考工作的通知》，惠州市教育考试中心12月2日发布了《关于认真做好2021年异地务工人员随迁子女参加我市初中学业水平考试有关工作的通知》（下称“通知”），对社会保险、居住证和完整学籍年限等截止时间予以明确。

异地务工人员随迁子女是指在惠州市初中阶段学校就读的非广东省户籍异地务工人员随迁子女学生（下称“随迁子女”），不含在惠州市初中阶段学校就读的本省外市、香港、澳门、台湾和外国户籍学生。

随迁子女在惠州参加中考需要具有惠州初中学校三年完整学籍，即2018年9月1日前在惠州市初中学校就读且获得惠州市初中学校三年完整学籍的应届毕业或往届生。

迁子女父亲或母亲社会保险、居住证以及完整学籍年限截止时间如何计算？通知称，拟于2021年在惠州市报名参加中考的随迁子女，其父亲或母亲在惠州市参加社会保险(含基本养老保险和基本医疗保险)缴费年限、持有惠州市居住证有效期以及随迁子女初中阶段完整学籍年限的计算截止时间统一为2021年8月31日。

拟于2021年在惠州市报名参加中考的随迁子女父亲或母亲(或其他法定监护人，下同)于2019年5月1日前在惠州市领取了居住证，且在2021年8月31日持有有效居住证。

此外，拟于2021年在惠州市报名参加中考的随迁子女，随迁子女父亲或母亲在惠州参加社会保险(含基本养老保险及基本医疗保险,下同)累计3年(含3年)以上(统计截止时间为2021年8月31日；或者随迁子女父亲或母亲于2019年5月1日前在惠州参加了社会保至随迁子女报名参加2021年惠州中考时没有中断过。

符合条件的随迁子女，如何报名？通知称，随迁子女报名参加惠州市中考的工作由所在学校统一组织，由学校统一向所在县(区)教育局报送材料（其中市直学校由惠城区教育局负责受理），各县（区）教育局承担具体业务工作。