未来5年将新招超5万老师！深圳迎来学校建设高峰期

未来五年是深圳学校建设的高峰期，预计要新增教师5-6万名。

12月3日，深圳召开基础教育改革发展大会，并在会后召开新闻发布会，就日前出台的《深圳市关于加快学位建设推动基础教育优质发展实施意见》（以下简称《意见》）进行相关解读。发布会上，深圳市教育局局长陈秋明指出，未来五年是深圳学校建设的高峰期，预计要新增教师5-6万名。

“哪里有名师，哪里才会有名校，教师水平决定了学校的办学水平。”陈秋明表示，深圳热诚欢迎各方英才来深圳从教，以最优秀的人培养更优秀的人。

据介绍，深圳2019年招聘的3900余名毕业生中，研究生及以上学历占81%；部属师范院校毕业生占43%，深圳教师总体水平是高的。未来五年，将多举措继续加强师资队伍建设。

陈秋明表示，在师资队伍建设上深圳将首先坚持师德为首。一方面，要加强正面激励和引导，使广大教师自觉养成良好的师德师风。另一方面，制定了“深圳师德师风负面清单”共36条，违反其中的任何一条都要受到处理。

其次加大教师引进和培养力度。一是制订基础教育高精尖缺高层次人才管理办法，继续大力引进优秀毕业生和骨干教师。二是积极筹建深圳师范大学，增强自身的培养能力。三是探索与知名高校合作，联合为深圳量身定制培养教师。

加强教师培训力度。一是继续大力实施“校长能力提升工程”、“名师工程”，强化领军人才培养培训。二是完善教师分层分级分类的梯队培养培训体系。三是以新入职教师培养为重点，加强教学实践指导和适岗考察，帮助和支持新教师快速成长。

同时，深化人事制度改革。一是通过制定教师优待政策、营造全社会尊师重教良好氛围。二是深化中小学校长职级制、教师职称制度等方面改革，为校长教师成长搭建更好平台。三是推进“区管校聘”、“跨校评聘”等改革，加大区域统筹力度，引导优秀校长、教师向新建学校和相对薄弱学校流动，促进师资均衡配置。四是结合集团化办学、教育信息化等机制创新，促进优质师资校际共享。