广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

未来5年将新招超5万老师！深圳迎来学校建设高峰期

2020-12-07 08:46 来源：南方日报 徐峰 孙颖
字号减小 字号增大

　　12月3日，深圳召开基础教育改革发展大会，并在会后召开新闻发布会，就日前出台的《深圳市关于加快学位建设推动基础教育优质发展实施意见》（以下简称《意见》）进行相关解读。发布会上，深圳市教育局局长陈秋明指出，未来五年是深圳学校建设的高峰期，预计要新增教师5-6万名。

　　“哪里有名师，哪里才会有名校，教师水平决定了学校的办学水平。”陈秋明表示，深圳热诚欢迎各方英才来深圳从教，以最优秀的人培养更优秀的人。

　　据介绍，深圳2019年招聘的3900余名毕业生中，研究生及以上学历占81%；部属师范院校毕业生占43%，深圳教师总体水平是高的。未来五年，将多举措继续加强师资队伍建设。

　　陈秋明表示，在师资队伍建设上深圳将首先坚持师德为首。一方面，要加强正面激励和引导，使广大教师自觉养成良好的师德师风。另一方面，制定了“深圳师德师风负面清单”共36条，违反其中的任何一条都要受到处理。

　　其次加大教师引进和培养力度。一是制订基础教育高精尖缺高层次人才管理办法，继续大力引进优秀毕业生和骨干教师。二是积极筹建深圳师范大学，增强自身的培养能力。三是探索与知名高校合作，联合为深圳量身定制培养教师。

　　加强教师培训力度。一是继续大力实施“校长能力提升工程”、“名师工程”，强化领军人才培养培训。二是完善教师分层分级分类的梯队培养培训体系。三是以新入职教师培养为重点，加强教学实践指导和适岗考察，帮助和支持新教师快速成长。

　　同时，深化人事制度改革。一是通过制定教师优待政策、营造全社会尊师重教良好氛围。二是深化中小学校长职级制、教师职称制度等方面改革，为校长教师成长搭建更好平台。三是推进“区管校聘”、“跨校评聘”等改革，加大区域统筹力度，引导优秀校长、教师向新建学校和相对薄弱学校流动，促进师资均衡配置。四是结合集团化办学、教育信息化等机制创新，促进优质师资校际共享。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第23期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235