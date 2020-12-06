构建“一带一路”沿线国家职业教育互联互通，广东这样探索

广东省“一带一路”职业教育联盟暨华南“一带一路”轨道交通产教融合联盟2020年度活动在广州举行。

“我国倡议的‘一带一路’正成为了一条和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路。”教育部中外人文交流中心副主任夏娟对广东省“一带一路”职业教育联盟寄予厚望，“国家的宏观背景为教育领域的国际合作提供了新契机，联盟成员与沿线国家合作的成功案例给我们树立了好榜样。今后，联盟要提高站位，推动‘一带一路’高质量发展；要互学互鉴，创新职业教育育人模式；要融合人文，通过教育合作夯实民心相通基础。”

12月4日，广东省“一带一路”职业教育联盟暨华南“一带一路”轨道交通产教融合联盟2020年度活动在广州举行。夏娟、广东省教育厅副厅长朱超华、省财政厅有关负责同志出席活动。参加活动的还有来自70余所省内外兄弟院校、12所国外院校、15家合作企业近200名代表。

“广东认真贯彻落实《教育部等八部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》，坚持‘一带一路’高质量发展，推动‘一带一路’教育合作交流，支持有关职业院校有序开展各项合作项目，取得了一定成效。其中，广东省‘一带一路’职业教育联盟做了大量的工作，推动各高职院校在境外办学、对外汉语、留学生招收、技能培训等领域开展合作，取得了良好进展。”朱超华表示，加强教育领域的国际合作是培育民心相通的基础，广东省各职业院校要相互学习，相互促进，不断提升国际合作水平，特别是要探索后疫情时代职业教育领域国际交流新模式，为打造“一带一路”沿线国家和地区职业教育共同体做出更大贡献。

广东省“一带一路”职业教育联盟常务理事会议由该联盟理事长、广东轻工职业技术学院校长卢坤建主持。会议审议了该联盟年度工作报告，并对常务理事会成员进行了增补和改选。

卢坤建从战略构想、合作优势、创新实践、思考展望等方面汇报了广东省“一带一路”职业教育联盟的年度工作。广州铁路职业技术学院王亚妮副校长从运行机制、合作体系与形式、成果与展望等方面做了华南“一带一路”轨道交通产教融合联盟年度工作报告。白俄罗斯国立交通大学等4所国外合作院校通过网络线上致辞。广州铁路职业技术学院、广东农工商职业技术学院、中山职业技术学院、广东建设职业技术学院与国外合作伙伴签订了合作协议。此外，天津铁道职业技术学院等6家单位分享了国际合作经验，广东轻工职业技术学院等6家单位代表进行了学术研讨。活动还进行了部分院校“一带一路”交流合作成果展。

本次活动中，广东省“一带一路”职业教育联盟暨华南“一带一路”轨道交通产教融合联盟的2020年度活动同时举行，创新了活动形式。本次活动既加深了联盟之内各成员之间的联系，又加强了联盟之际各成员之间的联系，达成了广泛共识；既总结了两个联盟过去一年的经验，又充分展示了其国际化办学成效，还进一步明确了未来发展方向。