广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

构建“一带一路”沿线国家职业教育互联互通，广东这样探索

2020-12-06 08:30 来源：南方日报 钟哲
字号减小 字号增大

　　“我国倡议的‘一带一路’正成为了一条和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路。”教育部中外人文交流中心副主任夏娟对广东省“一带一路”职业教育联盟寄予厚望，“国家的宏观背景为教育领域的国际合作提供了新契机，联盟成员与沿线国家合作的成功案例给我们树立了好榜样。今后，联盟要提高站位，推动‘一带一路’高质量发展；要互学互鉴，创新职业教育育人模式；要融合人文，通过教育合作夯实民心相通基础。”

　　12月4日，广东省“一带一路”职业教育联盟暨华南“一带一路”轨道交通产教融合联盟2020年度活动在广州举行。夏娟、广东省教育厅副厅长朱超华、省财政厅有关负责同志出席活动。参加活动的还有来自70余所省内外兄弟院校、12所国外院校、15家合作企业近200名代表。

　　“广东认真贯彻落实《教育部等八部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》，坚持‘一带一路’高质量发展，推动‘一带一路’教育合作交流，支持有关职业院校有序开展各项合作项目，取得了一定成效。其中，广东省‘一带一路’职业教育联盟做了大量的工作，推动各高职院校在境外办学、对外汉语、留学生招收、技能培训等领域开展合作，取得了良好进展。”朱超华表示，加强教育领域的国际合作是培育民心相通的基础，广东省各职业院校要相互学习，相互促进，不断提升国际合作水平，特别是要探索后疫情时代职业教育领域国际交流新模式，为打造“一带一路”沿线国家和地区职业教育共同体做出更大贡献。

　　广东省“一带一路”职业教育联盟常务理事会议由该联盟理事长、广东轻工职业技术学院校长卢坤建主持。会议审议了该联盟年度工作报告，并对常务理事会成员进行了增补和改选。

　　卢坤建从战略构想、合作优势、创新实践、思考展望等方面汇报了广东省“一带一路”职业教育联盟的年度工作。广州铁路职业技术学院王亚妮副校长从运行机制、合作体系与形式、成果与展望等方面做了华南“一带一路”轨道交通产教融合联盟年度工作报告。白俄罗斯国立交通大学等4所国外合作院校通过网络线上致辞。广州铁路职业技术学院、广东农工商职业技术学院、中山职业技术学院、广东建设职业技术学院与国外合作伙伴签订了合作协议。此外，天津铁道职业技术学院等6家单位分享了国际合作经验，广东轻工职业技术学院等6家单位代表进行了学术研讨。活动还进行了部分院校“一带一路”交流合作成果展。

　　本次活动中，广东省“一带一路”职业教育联盟暨华南“一带一路”轨道交通产教融合联盟的2020年度活动同时举行，创新了活动形式。本次活动既加深了联盟之内各成员之间的联系，又加强了联盟之际各成员之间的联系，达成了广泛共识；既总结了两个联盟过去一年的经验，又充分展示了其国际化办学成效，还进一步明确了未来发展方向。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第23期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235