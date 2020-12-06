职教出人才，广州22岁一线工匠荣膺“全国劳动模范”

他展现出超越年龄的成熟：不空谈梦想，在日新月异的网络社会中保持疏离，只是“坚定做好技能报国这件事”。

在最近举行的全国劳动模范和先进工作者表彰大会上，22岁的曾俊钦载誉归来，是获奖者中十分显眼的一个。毕业于广州市交通运输职业学校的他，其经历让社会感受到“技能改变命运”的骄傲，获评“职业教育成功的范本”。在与广州日报记者的对话中，他展现出超越年龄的成熟：不空谈梦想，在日新月异的网络社会中保持疏离，只是“坚定做好技能报国这件事”。

11月24日，成长于潮州大山深处的曾俊钦第一次走进人民大会堂，并作为“全国劳动模范”上台领奖。

纵观全场，22岁的获奖者都属罕见。他谦虚地表示：“我只是很幸运，赶上了这个最美的时代。这个荣誉是对一线劳动者和技术工人的最高肯定，激励我们在未来做出新的更大的贡献。”

2018年，曾俊钦以“技术技能型人才”被广汽本田纳入其中，分配到焊装三科车身I系从事生产现场的一线工作。他扎根生产现场，对待每个领域急需解决的问题，都秉持“岗位可能平凡，人生不能平淡”的理念，虚心向师傅请教，全力以赴助推公司达成生产目标，提升工作质量，降低耗材成本。在他的感染和带动下，所在班组也涌现出了更多钣金及业务能手。

“他非常能吃苦，能钻研、不放弃，同时脑子还非常活跃，是非常优秀的年轻人代表。”他所在的焊装三科科长陈国晓认为，曾俊钦自身底子出色，加上团队互助友爱，能使他在短时间内飞速成长，“我们鼓励和包容创新，重视人才和技能，比如他去外面参加比赛，都是需要单独出去训练的，但又不能耽误生产，怎么办？其他同事都愿意多分担15分钟，成就了别人的梦想，也成就了自己”。

“他能这么迅速融入工作，不仅得益于他主动钻研、勤学苦练的特质，公司和工会共同建立的技能人才培养机制也发挥着重要作用。”陈国晓说。公司通过人才培养、人才评价和技能提升全流程推进，形成科学化、多元化和制度化的培养机制，为员工搭建持续成长的平台，“技术能手”和“明星团队”在各级技能竞赛上大放异彩，目前共培育全国劳动模范1名、全国五一劳动奖章1名、全国技术能手4名，广东省五一劳动奖章17名，打造一批高素质的产业工人队伍，形成比学赶超、永争第一的良好氛围。

高质量的校企合作相当关键。“学校如何培养真正对社会有用的人才？在校企合作的过程中，学生、学校、企业都相当于提前进行了一次大融合，这样出来的人才更标准，更有价值。”陈国晓说。

他在技能竞赛中露峥嵘

迎来高光时刻之前，曾俊钦在中学阶段有过一段低潮期。彼时，家里经济条件不好，父母希望他能认真学习，考取理想的高中和大学。但因为成绩不如人意，喜欢打游戏，无法专心于文化课，他和父母闹过很多不愉快。初中毕业后，经过父亲的朋友推荐，他来到了广州市交通运输职业学校，就读于汽车车身修复专业，但他依旧对前途感到迷茫。

不过，因为从小痴迷于车，还曾买了一辆电动自行车进行反复拆装，曾俊钦每到上实训课，一动起手来“就像换了一个人”，并展现出众的天赋和领悟力。老师刘健烽常年负责培训学生冲击技能竞赛，在课上挑人时，很自然地把这个“好苗子”招入队伍，但还在职中二年级的曾俊钦心有旁骛，没能在比赛中走得很远。不久，他去了揭阳某家汽车4S店实习，但在约4个月以后，他毅然抛下稳定的饭碗，回校找到刘健烽老师，明确提出“要比赛拿大奖”。

在老师的悉心栽培下，他带着大家共同严格训练，每天近20小时的勤学苦练已是常态。进行焊接技术训练时，车间温度很高，他的衣服都会被汗水浸湿，即使穿着防护服，身上也都是被焊花烫的伤疤。刘健烽记得，曾俊钦一周练满七天，“有一回是晚上八点多了，我们校长去模拟竞赛场地巡查，站在他身后应该有半个小时，他才发现，可见他有多专注”。此外，他还不断思考和提问，师生在“你来我往”间教学相长。

在2018年的比赛季，他收获累累硕果：广东省职业院校技能大赛（中职组）车身修复项目竞赛冠军，第45届世界技能大赛车身修理项目广州市选拔赛、广东省选拔赛第一名，全国职业院校技能大赛汽车维修类项目竞赛车身修复项目全国一等奖，并以第七名身份晋级第45届世界技能大赛车身修理项目国家集训队。入职后，他参加广东省职业技能大赛汽车维修工（汽车钣金维修）职业技能竞赛，以绝对优势将冠军收入囊中，并获封“广东省技术能手”。在“五羊杯”全国首届机动车检修工（车身修理）职业技能竞赛中，他勇夺冠军，获得“全国技术能手”荣誉称号。

希望越来越多的曾俊钦涌现

对于苦日子，他笑着说，能找到心中热爱并坚持下来，自己相当幸福，“看着我焊的构件一个比一个好，焊缝精度越来越高，外观越来越漂亮，越来越像艺术品，我心里满满都是成就感。”面对荣誉，他十分清醒，“技能可以报国，所以我要坚定做好这个事情，其他的先不用想。”如今，他的手机卸载了游戏，没有短视频应用，对于“打工人”等时髦词汇不知所谓，全身心扑在技艺改进和技术攻关上。

“在尊重劳动精神、崇尚工匠精神的今天，只要你技能精湛，就一定可以实现人生的价值。”在刘健烽眼里，曾俊钦将“技能改变命运”体现得淋漓尽致，“大多数父母都不支持孩子报读我们专业，认为学习环境不太好，未来的工作前景仿佛‘一眼望到头’，但这些都是误解，职业教育也能出人才，他就是我们身边最鲜活的例子”。