广东省公示首批高职院校高水平专业群建设项目

近日，经学校申报、专家评审等程序，省教育厅拟确定广东农工商职业技术学院“作物生产技术”等185个专业群为第一批省级高水平专业群建设项目，公示期自4日至8日止。

近日，经学校申报、专家评审等程序，省教育厅拟确定广东农工商职业技术学院“作物生产技术”等185个专业群为第一批省级高水平专业群建设项目，公示期自4日至8日止。

从专业群的分类看，电子商务（10个）、学前教育（9个）、计算机网络技术（8个）、护理（8个）、物流管理（6个）、机电一体化技术（6个）、建筑工程技术（5个）、软件技术（5个）、商务英语（5个）等入选数较多。

从学校看，顺德职业技术学院有7个专业群入选，数量最多；广东机电职业技术学院、广东交通职业技术学院、广东科学技术职业学院、广东轻工职业技术学院、广东职业技术学院、广州番禺职业技术学院、深圳职业技术学院紧随其后，各有6个专业群入选；广东农工商职业技术学院、东莞职业技术学院、广东水利电力职业技术学院、深圳信息职业技术学院、中山职业技术学院均入选5个。

去年底，省教育厅组织开展省级高职院校高水平专业群建设工作，目标围绕国家和省重大发展战略，面向区域或行业重点产业，重点建设300个左右定位准确、特色鲜明、校企合作共生、培养质量高、综合实力强的省级高水平专业群，发挥专业群的集聚效应和服务功能，实现人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合，推动全省高职院校在各自领域内特色发展、内涵发展、争创一流，为广东经济社会发展提供高素质技术技能人才支持和智力支撑。