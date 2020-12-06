公示了！明年广东大学生学科竞赛由这些高校承办

近日，广东省教育厅发布通知，公示了2021-2022年广东省本科高校大学生学科竞赛赛项及承办单位名单。
赛项及承办单位
根据《广东省教育厅关于公开征选2021-2022年广东省本科高校大学生学科竞赛赛项及承办单位的通知》，经初审及组织专家评审，确定广州美术学院等9所高校为广东省高等学校大学生工业设计大赛等10项省级统筹赛事2021-2022年度的承办单位。现予以公示，公示期自12月4日至8日。
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近日，广东省教育厅发布通知，公示了2021-2022年广东省本科高校大学生学科竞赛赛项及承办单位名单。
赛项及承办单位
根据《广东省教育厅关于公开征选2021-2022年广东省本科高校大学生学科竞赛赛项及承办单位的通知》，经初审及组织专家评审，确定广州美术学院等9所高校为广东省高等学校大学生工业设计大赛等10项省级统筹赛事2021-2022年度的承办单位。现予以公示，公示期自12月4日至8日。
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