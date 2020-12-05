暨大牵头组建的这个协同创新中心，致力传承传播中华文化

12月5日，“中华文化港澳台及海外传承传播协同创新中心”在暨南大举行了建设推进会和中华文化传承传播高端论坛。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/苏倩怡）12月5日，“中华文化港澳台及海外传承传播协同创新中心”在暨南大举行了建设推进会和中华文化传承传播高端论坛。会上，中心学术委员会主任张福贵教授、中央对外联络部前副部长于洪君教授、澳门大学人文学院院长徐杰教授、北京语言大学校长刘利教授、中央教育电视台总编辑胡正荣教授、中山大学哲学系李宗桂教授以及暨南大学原党委书记蒋述卓教授等专家学者，纷纷围绕中心建设和中华文化传承传播献言建策。

论坛现场

据介绍，“中华文化港澳台及海外传承传播协同创新中心”由暨南大学牵头组建。主要协同单位在内地有中国新闻社、中央广播电视总台、中山大学粤港澳发展研究院、厦门大学台湾研究院、华侨大学等；在港澳台有香港浸会大学中国语言文学系、澳门大学人文学院、台湾世界华语文教育学会等；在海外有新加坡南洋理工大学文学院、泰国华文教师公会、德国柏林自由大学汉学中心、欧洲华侨华人社团联合会等。

中华文化港澳台及海外传承传播协同创新中心揭牌

中华文化港澳台及海外传承传播协同创新中心中心按照“内部整合、外部协作，需求导向、务实攻关，创新引领、开放灵活”的原则，由暨南大学内部整合与中华文化传承传播密切相关的优势学科和平台基地，并积极协同内地、港澳台和海外相关高校和其他机构，聚焦于中华文化的内涵、传承传播的受众、传承传播的途径三个密切关联的研究方向，旨在破解中华文化在港澳台及海外“有理说不出”“说了传不开”“传了难入流”的困境。

该中心将开展科研创新、人才培养和国际合作，着力构建中华文化港澳台及海外传承传播的学科联盟和国际学术共同体，产出系列高水平科研成果和决策咨询报告，建立国内一流、国际知名的智库与高端人才培育平台，为服务“一国两制”、“坚定文化自信”、“构建人类命运共同体”等国家政策和战略做出积极贡献。中心还将与港澳台及海外高等院校、国际文化组织等开展交流对话，在比较互鉴中探求文明共性、文化融通和国际合作。