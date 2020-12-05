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广东近5年投入超20亿元发展校园足球

到2025年再建1500余所足球特色学校

2020-12-05 08:52 来源：南方日报 杜玮淦
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　　5年来，广东投入8亿元省级财政资金专项支持校园足球发展，带动各地市累计投入超过12亿元。近日，广东省青少年校园足球工作领导小组办公室发布《广东省青少年校园足球发展报告（2015—2019）》（下称“报告”），综合呈现广东过去5年校园足球工作开展情况。

　　报告显示，全省共新（改、扩）建各类规格的校园足球场地11025块，校园足球的师资、裁判培养水平逐步提升。2019年各级教育行政部门组织各类校园足球比赛83854场，参加四级联赛的学生近80万人，校园足球氛围日趋浓厚。

　　校园足球是中国足球改革举措中的重要组成部分，是中国足球事业发展的基础性工程，是足球事业发展的基石。

　　目前，广东校园足球的普及工作成效明显。截至2019年底，广东已创建全国校园足球特色校1540所，全国校园足球改革试验区3个、“满天星”训练营3个、试点县（区）6个；布局建设省级校园足球试点县（区）41个、校园足球推广校2696所；校园足球特色学校每周开设1节足球课，覆盖400多万名学生。

　　报告指出，通过“走出去+请进来”，不断提升广东校园足球发展水平。5年来，共选派65名校园足球教师参加教育部组织的赴外留学项目；聘请国外足球教师/教练2526人次。举办世界名校、粤港澳大湾区高中高校学生足球邀请赛等赛事，加强省内外、国内外学生足球交流。

　　未来5年，广东要完成1500余所全国校园足球特色学校的创建。10年间，广东创建的全国校园足球特色学校将超3000所，占全省中小学总数20%以上。

　　到2025年，全国青少年校园足球特色学校学生体质健康达标优良率达到55%以上，中小学生经常参加足球运动人数超过800万人，学生运动能力和足球技战术水平明显提高，规则意识、意志品质、爱国主义和集体主义精神显著增强；全省特色学校参加足球训练及竞赛的学生数占全体学生的40%，建成各地市、县（区）包括乡镇、学区均建立健全最佳阵容的衔接体系。

编辑： 罗予岐

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