深圳到2025年拟增100万学位 建成后公办义务教育规模接近翻番

12月3日，深圳召开基础教育改革发展大会及新闻发布会，就日前出台的《关于加快学位建设推动基础教育优质发展实施意见》进行相关解读。

由于“全面二孩”政策实施、人口流入增速快等原因，近些年深圳学位供给问题备受关注。12月3日，深圳召开基础教育改革发展大会及新闻发布会，就日前出台的《关于加快学位建设推动基础教育优质发展实施意见》（下称《意见》）进行相关解读。

深圳基础教育规模近些年快速扩张，目前义务教育、学前教育在校生总数居一线城市第二，非深户籍学生在义务教育阶段占比59%，在学前教育阶段占比达47%。深圳在一线城市中人口流入增速最快，近年来每年人口净流入达40万—50万，常住人口出生率维持在15‰的高位。

综合未来人口增速、班额标准、教育先行示范等方面因素，经深入调研和测算，《意见》明确，到2025年全市新增公办义务教育学位74万座，新增幼儿园学位14.5万座，加上此前规划新建公办高中阶段学位9.7万座，到2025年深圳共将新建基础教育学位近百万座。仅新增公办义务教育学位数量，就是“十三五”期间总数的三倍。建成以后全市公办义务教育总规模将接近翻一番，预计能够有效缓解学位供需矛盾。

该目标将分为两个阶段实施，第一阶段（2020—2022年）全市新增公办义务教育学位29万座、幼儿园学位6万座。第二阶段（2023—2025年）全市新增公办义务教育学位45万座、幼儿园学位8.5万座。因深汕特别合作区人口规划和国土空间规划尚未确定，以上数据不含深汕特别合作区。

学位建设涉及市、区两级政府和多个职能部门职责，如何在机制上作出保障？

《意见》强调，深圳将优化教育空间布局规划，编制基础教育设施专项规划（2021—2035年），研究提升学位配置标准，健全居住区配套学位建设保障机制。包括，片区原配套学校学位不足的老旧小区和城中村片区，所在区政府应通过统筹新改扩建学校，满足就近入学需求。

为推动未来相关居住项目与学位适配，《意见》提出“三个不予”：对不能满足控制性详细规划确定的教育设施布局要求的居住项目，不予办理规划许可手续；对规划教育设施用地没有达到建设条件的居住区，不予供给居住项目建设用地；对片区内规划教育设施未建成并交付使用的居住区，片区内居住项目不予通过联合验收。

深圳还将制定加快推进中小学校（幼儿园）建设工作的若干措施，优化学校建设审批流程，开辟加快学校建设的“绿色通道”。对已规划未建成的教育用地进行全面梳理核查，提出实施意见。特别是对于规划实施性差、土地整备难度大，2年内无法启动建设的教育用地就近置换，确保规划用地及时建成学校。