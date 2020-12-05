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广东“侨”字号中学开展“同课异构”，聚焦新课堂

2020-12-05 08:52 来源：南方日报 马立敏
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　　“老舍先生把济南的秋天描述得这么美，我们在概括的时候是不是也要有诗意一些？”12月3日，广东华侨中学联合中山市华侨中学、清远市华侨中学等“侨”字号中学开展以“聚焦新课堂•助力新高考”为主题的“广东省华侨中学联合体同课异构”教学交流活动，广东华侨中学语文教师徐凌娟讲授公开课。本次活动聚焦新课标、新教材背景下新课堂教学研究，研讨新高考背景下的教学与管理。

　　同时，广东华侨中学邀请了汕头华侨中学、顺德德胜学校的教师前来参观交流。通过本次交流活动，广东华侨中学拟联合中山、清远、汕头三所华侨中学成立“广东省华侨中学教研联合体”，促进兄弟学校之间的交流合作，为广东华侨中学90周年校庆献礼，为粤港澳大湾区的教育发展作出贡献。

　　“本次活动旨在让不同学校的教师针对相同的教材和课题，采用不同的教学设计、不同的教学方法，展示不同的设计风格，探讨在新课标背景下的各具特色的高效课堂教学模式。”广东华侨中学教学处主任武四海说，活动通过自我反思和同伴互助，促进教师不断更新教学理念，优化教学行为，促进教师自身专业发展。

　　武四海说，新高考对学生的核心素养提出了更高的要求，教师的教学方法也相应会有些调整，例如更多开展大单元教学、更加注重知识点和实际生活的联系等。“如何做好教学设计、如何搭建教学框架、如何根据教师的风格开展具体教学，都是需要通过实践、研讨不断改进的，举办同课异构活动就是希望给不同学校的教师提供展示交流的机会，一起提升和进步。” 武四海说。

　　同课异构教学交流活动上，3所学校的语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、老师、地理等学科的教师，围绕同一课题展示了各有特色的教学，加强兄弟学校的教学研讨与交流，促进教师组织能力和专业水平的提升。活动还邀请了广州市教育研究院高中语文教研员唐吉民、广州市教育研究院高中数学教研员伍晓焰等专家进行评课，为教师改进教学工作提供建议。

　　“广东省的华侨中学有相似的办学渊源，文化相近。”武四海介绍，接下来，广东华侨中学还将加强与友好学校、兄弟学校的教学研讨与交流，携手提升教学质量。

编辑： 罗予岐

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