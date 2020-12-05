帮孩子定位专业，试试从这6句话开始？！

有家长说，选专业是件大事儿，需要跟孩子好好沟通才能决定。但是，不知如何打开话题、如何引导孩子说出自己的想法……

“其实专业定位是需要花时间进行信息的收集和探索，甚至是评估和诊断的。思考未来专业选择的问题，宜早不宜迟，越早想明白，学习的动力就会越强。”

有家长说，选专业是件大事儿，需要跟孩子好好沟通才能决定。但是，不知如何打开话题、如何引导孩子说出自己的想法……

上周，常年服务于毕业生的就业指导、生涯规划，在亲子沟通方面有丰富的实战经验的专家陈璐博士在线上沙龙与大家进行了分享。

用“六步亲子沟通法”定专业

【精选话术】

第一问：最近学校老师有没有给大家介绍一些大学和专业呢？

不管孩子回答是有还是没有，我们其实都可以顺着这个问题往下问。

第二问：对于专业、学校，有没有大概的了解呢？你是如何想的？

如果孩子没有想法，那恰好可以借这个机会给孩子提供一些介绍，或者是信息的补充。可以说“作为家长啊，其实我们更期待你能选一个你相对喜欢的、能力也够得着的、和你学习实力水平相当的学校和专业，这样就挺好的”。

第三问：比如文、理、工、医、法、农等十二个学科门类，你在听的时候有没有相对感兴趣的学科？为什么呀？

这时候孩子的回答或许会模糊或是不成熟，切记都不要在这个环节去批评孩子，尽量给孩子创造一个安全的、可以表达的空间，让他能够有机会把内心的一些思考和想法说出来。

第四问：你选的这个学科门类和你现在比较擅长的高中科目之间，你觉得他们内在的关系是什么样子呢？那关于这个学科，你大概都知道有哪些专业呀？

可以谈一谈作为家长对这个学科门类对应的专业的一些了解来帮助孩子打开视野。这就需要家长们提前收集一些专业的基本信息，这样才会和孩子沟通时变得更加高效率。

第五问：如果我们一起努力，我们可以在元旦之前或本学期结束之前，怎样把这个了解程度的分数提高一点点呢？

比如说我们就提高一分、两分……，我们相应可以做些什么样的事情呢？我们要鼓励孩子说说他能想到的一些行动方案，因为这是刺激他去触达的一个行动计划，而不是我们直接给到他的一种行动计划。

第六问：当孩子谈完计划后，可以顺着问，那你需要爸爸妈妈怎样的支持你？我们可以做一些什么样的事情，让这个事情变得更高效率一些？

通过“我们”这样一个表述，给孩子一种共同克服困难的感觉，让他们感觉到更有力量感，感觉到被支持。这时可以顺着为下次沟通做铺垫“我们可以一起努力，那你看我们下次什么时候再谈谈这个事情更合适”。同时做一个约定，比如仪式感的拉钩、击掌等。