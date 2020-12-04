广东省第六届大学生艺术展演活动高校美育改革创新优秀案例报告会顺利召开

广东省将进一步制定相关政策，完善美育管理体系。

由广东省教育厅主办，华南师范大学承办的“广东省第六届大学生艺术展演活动高校美育改革创新优秀案例报告会”于2020年12月4日下午在华南师范大学大学城校区顺利召开。各高校和羊城晚报、广州日报等媒体近200人参加了本次优秀案例报告会。

本次报告会，旨在进一步深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》精神，形成具有引领性、突破性、示范性的做法、举措和经验，共同探讨如何做好新时代有广东特色的高校美育工作，推动我省高校美育改革发展，努力使我省高校美育走在全国前列。

广东省第六届大学生艺术展演活动自2019年12月份启动以来，组委会和专家从来自全省各高校的大量申报案例中甄选出了广东技术师范大学的《高校美育服务社会路径的发展与创新——以广东技术师范大学美术学院“一工一坊”美育共享品牌化建设为例》等5个案例参与分享。

报告会上，5个高校以课堂教学、课外实践、校园文化特色、艺术展演“四位一体”的融合机制为切入点，介绍了本校美育工作的规律和特点，立足本校特色，凝练经验做法，深入浅出地介绍了美育改革创新的成果，值得学习和推广。

广东省教育厅体卫艺处相关负责同志表示，当前学校美育正面临新形势新任务，机遇与挑战并存。我们不仅要认识到美育工作是学校教育的重要组成部分，更要从党和国家战略布局解读和认识学校美育工作。他提出三点要求：一是提高政治站位，充分认识高校美育工作重要意义；二是彰显我省特色，全面深化高校美育教学改革；三是增强服务社会能力，推进文化传承创新。各高校要以本次报告会为契机，同心同德，努力推动广东高校美育工作走在全国前列，共同为大学生的成长成才，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

近年来，广东省各高校在创建中华优秀传统文化传承基地、挖掘本地传统文化优质资源、开发学校公共艺术教育课程等方面取得显著成效，学校美育呈现出百花齐放的良好局面。接下来，广东省将进一步制定相关政策，完善美育管理体系，坚持“立德树人”根本任务，围绕促进学生全面发展，积极推动美育工作往纵深发展，打造特色，形成独具特色的成果和品牌课程。