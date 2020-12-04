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广东义务教育阶段不得公布学生成绩和排名

专家：应关注孩子整体发展而不只是考试成绩

2020-12-04 08:51 来源：南方日报 马立敏
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　　近日，杭州滨江区试行班级微信群公约，提出教师要保护学生隐私，不得公布成绩排名、优劣对比。该话题引发广泛热议。记者日前采访了解到，广东明确规定义务教育阶段考试成绩实行等级评价，严禁以任何形式公布学生成绩和排名。多所学校不公开学生成绩排名，但可私发给学生和家长。专家表示，家长也要树立正确的教育观念，更多地关注孩子的学习方式、学习状态、学习效果，而不是一味追求成绩和排名。

　　学校▶▷

　　不公开成绩排名但可私发

　　“不管是分数还是排名，都是学生的隐私，都不应该公开。”中国教育学会副会长、广州中学校长吴颖民介绍，高中阶段考试后，广州中学会告知学生自己的成绩、学科最高分和班级平均分，但不在班级或者学校公布。“这样可以让学生了解自己的成绩在集体中的大概位置，有一定的参照作用，也不会给学生太大压力。”

　　事实上，早在今年1月，省教育厅等9部门关于印发《广东省中小学生减负工作实施方案》的通知就提出规范统一考试及评价。严格控制统一考试次数，除国家、省、市和县（市、区）组织的学业质量监测外，小学一二年级每学期学校可组织1次统一考试，小学其他年级及初中每学期不超过2次统一考试。义务教育阶段考试成绩实行等级评价。严禁以任何形式公布学生成绩和排名。普通高中要加强学科组协调，控制统考统测和日常考试次数。

　　广州一所小学校长说，学校不会公布学生的成绩和排名，而是将学生的考试情况私发给家长，方便家长掌握。“考试不是目的，而是一种手段，是为了检验学生的学习情况和老师的教学情况，发现问题及时调整。”该校长说。

　　东莞一所小学的教师蔡老师说，学校并不反对给学生排名，但排名只供教师本人了解学生情况，不允许教师以任何形式公布学生成绩。“大部分家长其实也不支持排名，他们会私聊我了解学生在班上的层次，我们也会告知家长自己孩子的单元成绩。”

　　家长▶▷

　　会和老师了解孩子成绩变化

　　关于学生成绩排名是否应该公开这一问题，家长观点不一。

　　广州家长吴先生认为，了解自己孩子的学习成绩处在哪个位置是有必要的，但只需要了解自己孩子的情况即可。

　　孩子就读于广州市华美英语实验学校的家长刘女士说，自己平时会和老师沟通了解孩子的成绩波动变化，需要加强哪方面的学习，“但不会要求孩子要考到多少名，这会给他很大的压力，可能会有反效果”。

　　汕头市一名家长林女士则赞成公开学生的成绩和排名。她说，这对孩子来说能起到一定的激励作用。

　　专家▶▷

　　更应关注孩子整体发展

　　“不公布考试成绩和排名，是国家的相关要求，是底线要求。”吴颖民说，一旦公示排名，就会分出高低。排位会造成孩子们的心理压力，也会对排名靠后的学生的自尊心和自信心产生影响。家长也要树立正确的教育观念，更多地关注孩子的学习方式、学习状态、学习效果，而不是一味追求成绩和排名。

　　中国教育科学研究院研究员储朝晖说，考试成绩只是一个绝对的时间点的状态，没有绝对的意义。家长和学校应该把学生的成长放在一个更高的位置，根据学生的整体情况进行综合的评价，包括学生能不能表现出使命感、学习活力、发展潜能等。

编辑： 罗予岐

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