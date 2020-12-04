学思政教育拿法学学位证？！定位专业前你得先搞清楚这些！

不少家长们也开始有紧迫感，还有家长深夜私信考考问，“经济学和金融学哪个好”“学医可以选什么专业?”……

12月来临，高三同学们的各种模拟考、期末考越来越近了。不少家长们也开始有紧迫感，还有家长深夜私信问，“经济学和金融学哪个好”“学医可以选什么专业?”……

先别急，为孩子选择专业可不是一蹴而就的事情。

首先给大家一个小测试：10秒，你能数出几个大学专业?

如果你5个都数不出来，快打起精神，跟着我们一步一步，做好选专业的前期准备了。

今天，先给大家做一个简单的概念科普。

因为，当你头脑里有一个比较清晰的分类，之后你才会比较容易做一个选专业信息的收集和抓取的。

帮大家理清一下几个容易混淆的名词：学科门类、专业类、专业。

一、学科门类

学科门类决定你拿的是什么学位证书。

学科门类共有12个，分别为哲学、经济学 、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学 。

举个例子：

如果你大学专业选择的是思政教育，那么大学本科毕业时，你会获得的是法学学士学位。

如果你大学专业选择的是新闻学，那么大学本科毕业时，你会获得的是文学学士学位。

二、专业类

专业类就是高考志愿填报时大学说的“大类招生”的类别。

以2020年统计的情况为例，共有专业类93个。就是说，刚刚提到的12个学科门类，每一个下面都有分支。

举个例子：

经济学，下属的专业类有4个，分别是，经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类。

※※※如果想了解什么是“大类招生”可以在评论区留言告诉我们。

三、专业

这个是大家最为熟悉的一种说法了，专业的选择最直接的影响就是本科四年里会学到的专业课程、培养方向、就业前景等等。

举个例子：

“经济学”(学科门类)中的“金融学类”(专业类)包含了以下几个专业：金融学、金融工程、保险学、投资学、金融数学、信用管理、经济与金融等。