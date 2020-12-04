广东首批新时代党建示范高校，有什么可复制可推广好经验？

广东省委教育工委在广州体育学院召开首批全省新时代高校党建双创“示范高校”创建期满集中汇报会，8所创建高校展示了加强党的全面领导的经验做法。

广东高校党建，有什么可复制可推广好经验？12月2日，广东省委教育工委在广州体育学院召开首批全省新时代高校党建双创“示范高校”创建期满集中汇报会，8所创建高校展示了加强党的全面领导的经验做法。

“通过验收结项不是培育创建工作结束，而是新的开始。” 省委教育工委副书记、教育厅党组副书记李大胜表示，作为首批全国、全省党建工作示范单位，有责任、有义务发挥引领带动作用，推动全省其他高校和基层党组织共同提高共同进步。

全省两批立项245个示范创建优秀党组织

“党建工作质量明显提升，促进学校事业蓬勃发展，关键办学指标实现倍增。”中山大学党委书记陈春声说，入选首批新时代党建工作示范高校以来，中大把政治建设摆在首位，坚持高等教育的“四个服务”、形成“三个面向”的办学思想、提出“三个首先想到”的办学标准。

近三年来，广东连续开展新时代高校党建示范创建和质量创优工作。据统计，目前已立项两批全省示范创建优秀党组织245个，其中示范高校18个、标杆院系68个、样板支部159个；向教育部推优获评全国示范创建党组织89个，其中示范高校1个、标杆院系6个、样板支部82个。

广东首批8所新时代党建工作示范高校，分别是中山大学、华南理工大学、华南农业大学、华南师范大学、广东工业大学、广东外语外贸大学、广东白云学校、广东轻工职业技术学院。立项高校以党建双创工作为抓手，积极开展“对标争先计划”，开展党建示范校、标杆院系和样板支部培育创建工作，并通过先进典型的示范引领带动作用，整体提升高校党的建设质量和水平。

华南师范大学是全省首家全国党建工作示范高校创建单位。该校党委副书记黄兆团介绍，华师建强党的工作体系，提出建设教师教育优势突出的创新性高水平大学的目标，致力形成中国师范大学“北上广”三足鼎立格局。同时确定大力推进世界一流学科、高水平大学和“新师范”三大建设，推进“粤港澳大湾区教师教育学院”建设，引领学校事业发展。

筑牢基层党组织战斗堡垒

新时代全面从严治党向基层延伸，要把基层党组织建成坚强战斗堡垒。

“我们不断强化基层党组织政治引领力和组织力。”华南农业大学党委书记王斌伟介绍，学校进一步优化支部设置，推进在科研团队、重大项目组、学生社区等设立党支部或临时党支部139个，实现党组织全覆盖，做到党建与业务双融双促。同时有44个样板支部与130个校内外党支部结对共建，有效提升组织活力和影响力。

火车快不快，全靠车头带。高校是高层次高水平人才的聚集地，高知党员可以充分发挥示范引领作用。

广东工业大学党委书记胡钦太介绍，该校深入实施“头雁”工程、教师党支部“双带头人”培育计划。当前全面落实党支部书记选配原则，教师党支部“双带头人”实现全覆盖；现有创新型党支部40个、师生联合党支部7个；高知党员发展工作也取得重大突破。

“我们实施了卓越团队建设三年行动计划，建设省级教师发展中心，持续优化师资队伍；创新党建+团队，提前实现‘双带头人’全覆盖，深化党建业务融合。教师发展指数排名全国高职院校前十名。”广东轻工职业技术学院党委书记杜安国说。

培养社会主义建设者和接班人

培养创新人才是高校的根本任务。大学思政工作队伍是大学生的领路人，承担着做好思想政治教育工作的重要职责。

华南理工大学配齐配强思政工作队伍。“加强组织员队伍建设，每个院系至少配备一名专职组织员。”该校党委书记章熙春说，同时加强辅导员队伍建设，全力搭建辅导员双线发展矩阵体系，有一名辅导员获得“第十一届高校辅导员年度人物”。

广东白云学院党委书记刘剑锋介绍，学校是一所民办本科大学，坚持配齐思政队伍，提高队伍素质，按照师生比1:350要求，配备专职思政课教师；按师生比不低于1:200要求，设置专职辅导员岗位；按师生比不低于1:400要求，配备专职心理健康教育教师。

广东高校坚持立德树人、铸魂育人，培养了一批又一批全面发展的社会主义建设者和接班人。

“我们进一步服务粤港澳大湾区建设，启动‘湾区校园计划’，全面融入大湾区国际教育合作示范区建设。”广东外语外贸大学党委书记隋广军说，学校积极回应国家重大需求，主动适应中国参与全球治理的需要，创新培养参与全球治理急需的国际化人才，开创3个本科专业，首创4个国际组织创新班，服务国家对外开放新格局。

李大胜要求，各培育创建党组织要继续深化巩固建设成果，进一步强化品牌塑造、提升示范成效，持续推动高校党建工作质量水平整体提升。省级项目要积极申报全国党建示范高校、标杆院系和样板支部，展示广东党建创新成效和品牌。