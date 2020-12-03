省内外高校专家齐聚这场论坛，共探跨国投资与贸易

11月27-28日，中国世界经济学会第九届国际投资论坛（广州·2020）暨第八届白云论坛在广州召开。

11月27-28日，中国世界经济学会第九届国际投资论坛（广州·2020）暨第八届白云论坛在广州召开。本次论坛主题为“后疫情时代跨国投资与贸易”。来自省内为高校的近50余名专家学者出席，近500余人参会。

在论坛主旨演讲环节，盛斌教授，卢进勇教授，黄梅波教授分别就美国大选之后的中美关系展望、中国国际投资发展史研究中一些难点和疑点探析以及后疫情时代的中国对外援助做了细致入理的分析和探讨。中南财经政法大学经济学院院长李小平教授就“双循环视角下中国制造业出口国内增加值率变动及其驱动机制分析”做了全面阐述；复旦大学文科处副处长罗长远教授就“外商撤资的溢出效应”发表了专业观点；山东财经大学经济学院院长谢申祥教授针对“服务业‘营改增’与出口贸易高质量发展”分享了研究结论；《国际经济评论》编辑部主任、中国社会科学院世界经济与政治研究所王碧珺副研究员就“中国海外投资收益”做了主题发言；复旦大学经济学院副系主任、教育部青年长江学者李志远教授结合“贸易政策不确定性与中国企业的出口决策”做了发言。

本次论坛还举办了对外直接投资、外商直接投资和全球价值链三个平行论坛。来自南开大学、中山大学、厦门大学、中国农业大学、西南财经大学、福建师范大学、上海对外经贸大学、上海大学、南京审计大学、广东外语外贸大学、广东省委党校等十几所高校科研机构的20余名专家学者就后疫情时代中国对外直接投资、银行国际化、国际投资保护、投资制度风险、中国对非援助、外资与就业、“一带一路”建设与企业绿色转型、“中国综合症”等一系列热点问题展开了充分热烈的交流和讨论。

与此同时，国内学者近500人出席线上论坛，并就自己关心的热点与专家学者在线上展开互动交流。