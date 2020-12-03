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东莞入选国家级信息化教学实验区，打造未来课程促进课堂变革

2020-12-03 08:49 来源：南方日报 黄婷
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　　为推进教育教学改革，提高基础教育质量，加快推进基础教育现代化，去年教育部办公厅发布了《关于推荐遴选“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区的通知》，经遴选推荐、专家评审，今年8月教育部确定了“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区名单（以下简称“实验区”）。全国共有31个省、直辖市和自治区的90个区域被确定为实验区，其中广东省共有广州市越秀区、深圳市、佛山市南海区、东莞市4地入选。

入选国家级信息化教学实验区名单

　　日前，由教育部主办的“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区启动会在廊坊市举行，来自全国各地代表团共204人参加会议，其中广东省代表团4个地区11人由省教育厅基信处赵琦调研员带队，东莞市教育局副局长王健与市教研室教研员王征参会。

　　启动会上，宁夏银川、湖南长沙雨花区、山东青岛三地带来经验分享与交流，分别讲述《“互联网+教育”背景下银川市新型教与学模式的探索与实践》《智慧引领、深度融合，以教育信息化促进教育优质均衡高质量发展》《智能技术提升教育质量测评效能》。

　　深圳市、浙江金华东阳市、上海杨浦区教育局三地代表则分享试验区方案，其中深圳市教育局赵立副局长介绍深圳经验《“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区工作汇报》；浙江金华东阳市教育局顾在响局长分享《实施“六大重构”，推进教育学变革》，上海杨浦区教育局卜健局长分享《信息技术赋能创智教育》。

　　基于试验区代表团的经验及方案介绍，与会专家给予高度肯定。会议传递重要信息，基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式实验区工作，意在立足推动信息技术与教育教学深度融合，变革教育教学方式，全面提升基础教育质量。

　　对于各试验区工作与要求，教育部也有了明确说明，试验区要扎实有效开展实验探索，切实把实验工作作为推动本地教育教学改革、提供公平而有质量教育的有力支撑和重要抓手。与此同时，各省级教育行政部门要加强对本地实验区的管理和指导，建立并完善联系指导机制。

　　具体说来，其一要明确工作定位。坚持立德树人，积极探索新形势下将信息技术全面融入于教学过程的路径、方式和方法，深入研究信息技术在各学科教学中的合理应用，充分利用信息化服务学生学习、服务教师改进教学、服务全面提高教育质量，以教育信息化带动实现教育现代化。

　　其二，要加强组织领导。创新工作机制，有效整合资源，协调教学相关部门共同推进，结合本地实际情况，认真完善实施方案、明确工作目标、进度安排、配套政策、经费保障、责任主体和预期成果等内容，突出导向性、创新性、操作性、实效性。

　　其三，要勇于探索创新。围绕课程和教学改革目标任务，结合本地实际，选择适宜的教与学新模式。着力提升师生信息素养，加强对学生学习过程数据的收集，实现差异化教学和个别化指导，探索以学生学籍号作为“教育身份证”，推动学习大数据应用。

　　根据工作要求，实验区工作以每年9月至下一年8月为一个工作年度，并于2023年10月30日前向教育部提出验收申请，对试验区工作进行评估验收。

　　东莞2015年开始慕课探索，制定推出了《东莞慕课建设方案》，由此迈入教育信息化快车道，今年11月17日，东莞市举办莞式慕课实验基地启动仪式。

　　东莞2015年开始慕课探索，制定推出了《东莞慕课建设方案》，由此迈入教育信息化快车道，今年11月17日，东莞市举办莞式慕课实验基地启动仪式。

　　作为省内4个试验区之一，未来东莞如何开展工作？对此教育部门表示，立足珠三角粤港澳大湾区核心节点城市优势，东莞将以实验区为契机，为全市教育信息化发展提供抓手，大力推进。

　　教育的核心是课程，课程的主要实施阵地是课堂，因此“十四五”期间，东莞市将抓好信息技术与教学深度融合，打造未来课程，促进课堂变革。同时，按照“系统规划、理念引领、应用驱动、以点带面、科学稳妥、多元探索”的原则，结合“莞式慕课”教学成果实践应用，创新机制、打造平台、培养人才，聚焦课堂变革，通过信息化破解“上好学”难题，推动教育均衡、优质发展。

编辑： 罗予岐

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