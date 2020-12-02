名称只差一个字，专业完全不是一回事

可以在目标高校的官网了解专业信息，包括培养方案、核心课程、师资情况以及就业前景等，对所报专业有充分的了解。

【案例场景】

在大一新生开学不久，有位新生的家长给我们分享了这么一个案例

她的小孩是理科生，去年高考排位在4w名左右，顺利进入了某农业大学的园艺专业。但是国庆放假回来，儿子就吵着说想要转专业。

妈妈：“怎么刚开学就要转专业啊，园艺不就是你自己想要去的吗？”

儿子：“不是啊，我想去的是园林专业，但现在是园艺！”

妈妈：“园林和园艺不就是一样吗？”

儿子：“不一样啊，园艺是种果树、种蔬菜的，园林是植物造景、绿地规划的。”

妈妈：“差一个字怎么差那么远啊！！！”

儿子：“怎么办呀，我不想毕业以后去种西瓜！”

两人因此非常苦恼，当初填报志愿的时候因为园林的分数比较高，所以选择了跟园林仅一字之差的园艺专业，进大学后才知道这两个专业在不同的学院，学的知识也相差甚远。现在，也不知道能不能申请转专业……

【案例分析】

从以上案例中我们可以知道，有些专业名称之间虽然只差了一两个字，可人才培养的方向却是截然不同。教育部对普通高等学校本科专业的设置有管理规定的，内容中明确专业名称、学位授予门类、修业年限等。每年也会对本科专业设置进行一定的调整，撤销或新增一些专业。

具体的本科专业目录可以参考《普通高等学校本科专业目录（2020年版）》。

即使同一个专业名称，但不同的高校也会根据自身的办学特色设置不同的人才培养方案，这样会导致，同一个专业，不同的学校研究的方向不同，学生毕业后就业的方向也大不相同。

【专家建议】

如何做好专业认知：

一是可以在目标高校的官网了解专业信息，包括培养方案、核心课程、师资情况以及就业前景等，对所报专业有充分的了解。

二是不要相当然，名称相似的专业更要加以辨析。考生对大学的专业认知相对比较弱，尤其遇到名称相似的专业，不能只根据字面意思理解，要加以辨析，比如金融工程和金融学，虽然都属于经济学这一学科门类，但金融工程注重数学应用，偏向微观，二金融学则注重经济知识，偏向宏观，两者对应的课程设置与人才培养方向也会有所差别。

因此，填报志愿做好专业认知，避免盲目选专业。

本期专家顾问|高考志愿规划师 罗慧敏