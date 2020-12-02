广州中考音乐、美术现场操作考试方案发布 12月21日开考

信息技术考试将于2021年1月5日至6日开考，考试时长45分钟；音乐现场操作考试2020年12月21日—25日开考，考试时长由学校自定；美术现场操作考试2020年12月21日—25日开考，考试时长40分钟。

11月30日，广州市招考办发布《关于做好2020学年初中学业水平考试部分录取参考科目考试的通知》，明确中考信息技术考试实行全市统一命题，各区在规定的时间内组织上机考试；音乐现场操作考试由学校自主命题，学生演唱一首教科书中的歌曲，满分30分；美术现场操作考试由学校自主命题，学生手绘创作一幅作品，满分30分。

信息技术考试将于2021年1月5日至6日开考，考试时长45分钟；音乐现场操作考试2020年12月21日—25日开考，考试时长由学校自定；美术现场操作考试2020年12月21日—25日开考，考试时长40分钟。

考试报名对象为具有广州初中学籍的九年级在校学生、具有广州户籍、在外市初中学校就读且计划参加广州2021年高中阶段学校招生录取的九年级学生。

根据《广州市初中学业水平考试地理生物学信息技术音乐美术等科目考试实施方案（试行）》，信息技术考试实行上机考试，满分100分；音乐科目考试实行上机考试（或闭卷笔试）和现场操作考试，总满分值为100分，其中上机考试（或闭卷笔试）分数为70分，现场操作考试分数为30分；美术考试实行上机考试（或闭卷笔试）和现场操作考试，总满分值为100分，其中上机考试（或闭卷笔试）分数为70分，现场操作考试分数为30分。

在成绩呈现方面，信息技术、音乐、美术等录取参考科目成绩评定由高到低分为A、B、C、D、E五个等级，各等级人数按在全市考生总人数所占比例分别划分为：A（25％）、B（35％）、C（25％）、D（10％）、E（5％）。

在成绩使用方面，被普通高中录取的考生，录取参考科目成绩均须达到D级及以上；被示范性普通高中（包括国家级示范性普通高中学校和市示范性普通高中学校）录取的考生，录取参考科目成绩均须达到C级及以上。