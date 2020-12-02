自考常见咨询问题第一期看过来

小编整理了自考中关于免考、转考、考籍信息更正、成绩维护、毕业等常见咨询问题，将分期推送为考生解答疑惑。免考相关问答，一起来看↓↓

小编整理了自考中关于免考、转考、考籍信息更正、成绩维护、毕业等常见咨询问题，将分期推送为考生解答疑惑。免考相关问答，一起来看↓↓自考生看过来！小编整理了自考中关于免考、转考、考籍信息更正、成绩维护、毕业等常见咨询问题，将分期推送为考生解答疑惑。免考相关问答，一起来看↓↓

Q1

如何办理免考手续？

考生申请免考，需登录广东省自学考试管理系统（网址：http://www.eeagd.edu.cn/selfec/，下同），在网上提出免考申请，然后在当地市考办规定的时间内向当地县（区）自考办提交本人身份证原件（原件核验后即时退还，下同）及复印件。其中，申请课程免考的考生还需提供原学历毕业证或肄业证、退学证原件及复印件、原学历成绩单的原件及复印件；申请证书免考的考生还需提供证书原件及复印件（系统自动查验属实的除外）。提交材料后经市考办初审通过并报省考办审核30个工作日后，考生可登录广东省自学考试管理系统查询办理结果（使用在外省考取的CET证书申请免考的，视实际查验证书所需时间顺延）。

Q2

在普通高校学过的课程和自考的课程内容完全一样，学历层次也符合免考条件，但课程名称不太相同，能申请免考吗？

需原毕业学校出具课程内容鉴定意见，并附上原通过课程的教学大纲，到市自考办办理免考手续，最终结果以省考办的审核意见为准。

Q3

在专科已学过的课程，跟自考本科里的必考和选考课程名称和学分都一样，为什么不能申请免考？

学历层次不同，对同一名称的课程要求也会不同，所以，专科层次的成绩只能免考自考的专科层次课程（包括专科专业的所有课程及本科专业的加考课程），不能免考自考本科专业中的必考课程和选考课程。

Q4

已经取得全国计算机等级考试（NCRE）证书，但在系统上却查不到自考00018、00019两门课程的免考成绩，怎么回事？

从2008年下半年开始，在我省考取NCRE证书的自考生将自动获得00018、00019两门课程的免考成绩，但如考生有以下情况之一，则无法自动获得此两门成绩，需另外办理免考手续：(1)在外省考取的证书；(2)2008年上半年或之前获得的证书；(3)广东省自学考试管理系统中记录的姓名及身份证号与报考NCRE时登记的信息不符；(4)持有多个自考准考证；(5)先获得NCRE证书后取得自考准考证。

Q5

为什么凭在外省考取的大学英语四六级证书（CET）申请免考，不能在30个工作日内知道结果？

由于我省无法对在外省考取的大学英语四六级证书（CET）进行直接查验，需教育部考试中心协助查验。因此，此类免考的审核时间无法确定。建议办理此类免考的考生尽早申请，以免错过毕业申请等业务的办理时间。

Q6

申请了某一些课程的免考，对申请学士学位有影响吗？

申请了免考并且审核通过的课程，成绩记为“免考”，不记录具体分数。至于申请学位的规定，请咨询主考学校。

Q7

原考过的旧的公共政治课能否免考新的公共政治课？

不能。

Q8

专科未毕业，能否用专科的成绩办理免考？

免考必须提供专科毕业证书，专科未毕业，不能用该专科的成绩办理免考。

Q9

我是本科结业，能否用结业的成绩办理免考？

本科结业，可视同专科学历，可用结业的合格成绩办理专科层次课程的免考。

来源（广东省教育考试院）