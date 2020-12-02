广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

自考常见咨询问题第一期看过来

2020-12-02 08:52 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　小编整理了自考中关于免考、转考、考籍信息更正、成绩维护、毕业等常见咨询问题，将分期推送为考生解答疑惑。免考相关问答，一起来看↓↓自考生看过来！小编整理了自考中关于免考、转考、考籍信息更正、成绩维护、毕业等常见咨询问题，将分期推送为考生解答疑惑。免考相关问答，一起来看↓↓

　　Q1

　　如何办理免考手续？

　　考生申请免考，需登录广东省自学考试管理系统（网址：http://www.eeagd.edu.cn/selfec/，下同），在网上提出免考申请，然后在当地市考办规定的时间内向当地县（区）自考办提交本人身份证原件（原件核验后即时退还，下同）及复印件。其中，申请课程免考的考生还需提供原学历毕业证或肄业证、退学证原件及复印件、原学历成绩单的原件及复印件；申请证书免考的考生还需提供证书原件及复印件（系统自动查验属实的除外）。提交材料后经市考办初审通过并报省考办审核30个工作日后，考生可登录广东省自学考试管理系统查询办理结果（使用在外省考取的CET证书申请免考的，视实际查验证书所需时间顺延）。

　　Q2

　　在普通高校学过的课程和自考的课程内容完全一样，学历层次也符合免考条件，但课程名称不太相同，能申请免考吗？

　　需原毕业学校出具课程内容鉴定意见，并附上原通过课程的教学大纲，到市自考办办理免考手续，最终结果以省考办的审核意见为准。

　　Q3

　　在专科已学过的课程，跟自考本科里的必考和选考课程名称和学分都一样，为什么不能申请免考？

　　学历层次不同，对同一名称的课程要求也会不同，所以，专科层次的成绩只能免考自考的专科层次课程（包括专科专业的所有课程及本科专业的加考课程），不能免考自考本科专业中的必考课程和选考课程。

　　Q4

　　已经取得全国计算机等级考试（NCRE）证书，但在系统上却查不到自考00018、00019两门课程的免考成绩，怎么回事？

　　从2008年下半年开始，在我省考取NCRE证书的自考生将自动获得00018、00019两门课程的免考成绩，但如考生有以下情况之一，则无法自动获得此两门成绩，需另外办理免考手续：(1)在外省考取的证书；(2)2008年上半年或之前获得的证书；(3)广东省自学考试管理系统中记录的姓名及身份证号与报考NCRE时登记的信息不符；(4)持有多个自考准考证；(5)先获得NCRE证书后取得自考准考证。

　　Q5

　　为什么凭在外省考取的大学英语四六级证书（CET）申请免考，不能在30个工作日内知道结果？

　　由于我省无法对在外省考取的大学英语四六级证书（CET）进行直接查验，需教育部考试中心协助查验。因此，此类免考的审核时间无法确定。建议办理此类免考的考生尽早申请，以免错过毕业申请等业务的办理时间。

　　Q6

　　申请了某一些课程的免考，对申请学士学位有影响吗？

　　申请了免考并且审核通过的课程，成绩记为“免考”，不记录具体分数。至于申请学位的规定，请咨询主考学校。

　　Q7

　　原考过的旧的公共政治课能否免考新的公共政治课？

　　不能。

　　Q8

　　专科未毕业，能否用专科的成绩办理免考？

　　免考必须提供专科毕业证书，专科未毕业，不能用该专科的成绩办理免考。

　　Q9

　　我是本科结业，能否用结业的成绩办理免考？

　　本科结业，可视同专科学历，可用结业的合格成绩办理专科层次课程的免考。

　　来源（广东省教育考试院）

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第23期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235