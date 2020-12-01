着力推进全科阅读为课堂改革赋能

为发挥智慧阅读试点学校优势，广州市教育研究院在广州市花都区新华街云山学校龙珠校区组织开展基于阅读的课堂教学展示活动。

物理课也能锻炼阅读理解的能力，全科阅读的时代已经来临，阅读随时随地都可以发生。日前，为进一步贯彻落实《广州市教育局关于进一步提升中小学生阅读素养的指导意见》的工作要求，发挥智慧阅读试点学校优势，广州市教育研究院在广州市花都区新华街云山学校龙珠校区组织开展基于阅读的课堂教学展示活动。

课堂可以成为学习者和阅读者的乐园。教师通过课堂教学活动，激发学生的自主学习动力，引导他们进行深度阅读，建立以学习者和阅读者为中心的教育教学生态。梁秀媚老师在小学语文阅读分享课例《三毛流浪记》上，展示了学生在智慧阅读平台上发表关于《三毛流浪记》的阅读心得录音、笔记等材料。接着，她巧设情景，为学生准备了四个关卡，检验学生的阅读质量，帮助学生完成整体阅读、深度阅读的任务。梁老师通过启发学生对比自己与三毛的生活，感受今天生活的幸福，激发爱国情感，升华课堂主题。梁老师把阅读贯穿整节课例，让学生学会通过读文、读图，理解作者表达的深层含义，并鼓励大家分享所思所想。

全科阅读可以从一切可能的地方开始，而且要善于从一切有利于培育人才的地方和时点开始。洪红妹老师利用了看似与阅读无关的中学物理《电压》进行有益尝试。在这节特别的物理课上，洪老师设计了四个课堂活动环节，教导学生认识电压和学习使用电表。要掌握这些知识点，学生除了要动手做实验，还要阅读课本、说明书、表格等，从中提取相关信息。在此过程中，学生阅读非连续性文本的能力得到了锻炼。课后，洪老师还结合生活实际，向学生推荐了关于锂电池的拓展阅读材料，把阅读从课堂延伸到课后，让学生在阅读中拓宽视野，锻炼思维，将所学知识应用到生活中。

广州市教研院特聘学术顾问谭健文老师表示，基于阅读的课堂教学改革，依靠的不应该是一两位专家，而是各学科的全体老师。她建议老师使用智慧阅读平台中由各学科积累而来的数据，从而了解学生的阅读内容、质量和成果，对学生做针对性的指导。

广州市教研院院长方晓波认为，高品质的学校注重阅读教育，师生要把阅读作为生活和学习的方式；优秀的校长主动聚焦课堂教学，通过基于阅读的课堂教学改革减轻师生的教学压力；好老师积极推动教学改革，帮助学生提升阅读素养以适应未来社会的竞争。方晓波表示，广州市教育研究院还将带领全市中小学扎扎实实地推动课堂教学变革，开展丰富多彩的阅读活动，为培育时代新人再立新功。