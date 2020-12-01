实习就业供需见面会 近八成学生被“预定”

今年，共有720余家知名企事业单位参会提供了逾30000个岗位，吸引了7000余名学生前来参加应聘，最终，近八成的学生与招聘单位初步达成意向。

在做好疫情防控常态化工作的同时，近日，广东食品药品职业学院2020年实习就业供需见面会在学校举行。今年，共有720余家知名企事业单位参会提供了逾30000个岗位，吸引了7000余名学生前来参加应聘，最终，近八成的学生与招聘单位初步达成意向。

据悉，疫情期间为了实现毕业生“精准就业”提高求职效率，学校外抓市场、内抓就业为学生精准就业保驾护航。一方面分类整合优质企业招聘信息，通过网络、手机短信等形式提前将用人单位招聘需求在第一时间传递给毕业生，为毕业生拓宽选择范围的同时实现了与用人单位更为高效的供需；另一方面，在校内举办近百场“企业精英进校园”“校园宣讲会”等系列宣传活动，基本覆盖全部毕业生，指导学生规划职业、撰写求职简历和提高面试技巧，树立正确的就业创业观念等；同时，在校内通过举办“简历大赛”等进一步提升学生就业竞争力。

据悉，今年供需见面会延续去年特色，设立“校友招聘专区”。据悉，本次共有近百家企业加入到校友招聘专区。在上海罗氏制药此次的招聘团队中，就有一个特殊身份的人，他既是本次该公司招聘团队的队员，也是学校2017级药学专业学生。如今，已经是正式员工的他，年薪可达20余万元。

学校招生就业处罗少敏处长介绍，学校今年的实习就业供需见面会，报名参会企事业单位有900余家，因为疫情原因，学校通过“精准就业”数据条件比对，最终从中挑选了720余家知名企业参会，参会企业涉及大药学类、食品类、化妆品类、信息技术类、医疗器械类、中医保健类等众多行业领域，提供的实习就业岗位从去年的25000个增加到今年逾30000个，岗位与人才比达近5：1。

作为2021届毕业生大军中的一员，来自中医保健学院的张同学表示，自己此前已经对用人单位的招聘条件和要求进行了认真分析，发现他们最为重视的是能力，于是她在这方面下了很大的功夫，因此较为轻松地与用人单位达成了就职意向。

面对愈加激烈的就业竞争压力，还有不少学生做好了“两手准备”。“提升学历与积极参加专业技能考试同时进行，希望能尽快找到工作。”有同学说。

罗少敏介绍，本次供需见面会结束后，学校还将继续举办中小型校园专场招聘会，继续做好用人单位和实习生、毕业生沟通的桥梁，促进毕业生实现多元就业和充分就业，为同学们提供优质、安全、规范的就业指导服务。同时，学校也将持续通过大数据分析，跟踪毕业生求职过程，关注存在求职困难的毕业生，方便后续帮扶措施的开展。